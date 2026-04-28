El Gobierno inyecta otros 1.300 millones al Consell por la dana y exime de tributar las ayudas de Cáritas a los afectados

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un paquete de medidas de apoyo a la Comunitat Valenciana vinculadas con los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024. Una de ellas es una de las reivindicaciones más urgentes de la Generalitat que tenía sobre la mesa el nuevo ministro valenciano de Hacienda, Arcadi España: la activación del crédito de 1.300 millones para hacer frente a inversiones relativas a la dana.

El Real Decreto-ley aprobado incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la DANA de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la DANA.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP. Ahora se vuelve a incluir y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido sensibilidad al PP para que esta vez sí pueda salir adelante.

De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, de los que se utilizó 1.600 millones. En 2024 fueron 700 millones y otros casi 2.400 el pasado 2025, con cargo al FLA.

Balón de oxígeno a los ayuntamientos dana

En esta línea, atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros. Ya se han transferido 1.700 millones a los municipios afectados.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha participado esta mañana por primera vez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ha presentado estas medidas, junto con el vicepresidente de Economía. "Cualquier política pública debe tener a las víctimas en el centro. Es un deber moral de un Gobierno decente. La política tributaria debe ser útil y sensible", ha dicho.

Entre las diferentes medidas vinculadas a la dana, el Gobierno aprueba hoy la exención de las ayudas concedidas a los afectados para que no tributen en IRPF. No solo las del Gobierno. También las que concedieron organizaciones sin ánimo de lucro, que también tenían que tributar en la renta. Se trata de ayudas como las de Cáritas, Cruz Roja u otras ong, que complementan la acción pública.

El ministro España se reunió personalmente con responsables de esta organización en la Comunitat Valenciana y pactaron incluir la exención fiscal. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

Sobre Cáritas, cabe recordar que la organización ha tratado con cerca de 22.000 afectados, y ha aportado 31,1 millones de euros en líneas como ayudas básicas; daños a la vivienda 2.389 afectados tanto en rehabilitación de vivienda como ayudas al alquiler para aquellos que no podían volver a casa; u 11 millones para apoyar la recuperación de casi 500 negocios.

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Exención que seguirá en 2026

En la misma línea, el Real Decreto-Ley confirma que las ayudas para los afectados de la DANA que dio la Comunitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluye en el Real Decreto-Ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-Ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.