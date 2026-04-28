Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y que no ve "anomalías" en los trenes

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Transportes, concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y asegura que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados".

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incorpora un buen número de imágenes de las cámaras de seguridad de los vagones del Iryo (cuatro cámaras por vagón) en los momentos previos y durante el accidente, que acabó con la vida de 46 personas.

Secuencia de instantáneas desde el interior del tren Iryo del accidente de Adamuz en el que se aprecia el cruce sin incidencias con el tren Alvia de Renfe / Guardia Civil

CIAF realiza el informe "con el objetivo de establecer un marco espacio temporal del suceso" y avisa de que los datos son provisionales "hasta la redacción del informe final".

El informe de CIAF, incorporado en una diligencia de la Guardia Civil, relata, apoyándose en imágenes del interior del Yrio, que se observaron las luces frontales del tren Alvia a través de las ventanas en el momento del cruce entre ambos trenes, a las 19:43:41, momento en el que en el tren Yrio "se produce la pulsación de la seta de emergencia por parte del maquinista. En este momento el tren Iryo circula a una velocidad de 180 km/h". Pocos instantes después (milésimas de segundo), "se observan las luces frontales del tren Alvia a través de las ventanas del tren Iryo a la mitad del coche 4 y en el coche 5".

Según el citado informe, a las 19:43:42 el tren Alvia reporta un fallo de alimentación y deja de registar datos: "Presumiblemente, este es el momento de la colisión", señala. Y añade que "el primer punto de colisión entre el tren Yrio y el tren Alvia se sitúa en la zona posterior del coche 6. En este momento, el tren Yrio circula a una velocidad de 152 km/h y el tren Alvia a una velocidad de 204 km/h".

ADIF no ve probada la rotura

Las conclusiones de CIAF contrastan con las declaraciones más recientes del presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, en el Senado, quien afirmó que "no está probado" que el accidente fuese provocado por una rotura de carril, al tiempo que rechazó dimitir en el cargo.

Noticias relacionadas

El presidente de CIAF, Ignacio Barrón, que el lunes compareció en el Senado para explicar los accidentes de Adamuz y de Gelida, aseguró que el sector arrastra un problema de “gobernanza, gestión y planificación” y cuestionó la separación entre la infraestructura, en manos de Adif, y la operación ferroviaria, atribuida a Renfe y al resto de compañías. Barrón se refirió al suceso como un "accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte".