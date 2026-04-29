Adidas gana la Maratón de Londres, pero no despega en Bolsa: ¿por qué el 'running' no impulsa a las marcas?

1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Hasta este fin de semana, bajar de dos horas en el maratón parecía territorio vedado. En un día soleado en Londres, el atleta keniano Sabastian Sawe y el etíope Yomif Kejelcha rompieron esa barrera psicológica con el último modelo de competición de Adidas en los pies. Las zapatillas también coronaron otra ganadora: la etíope Tigst Assefa firmó un nuevo récord mundial en la prueba femenina, tras parar el crono en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Sobre el asfalto londinense hubo, en realidad, un cuarto protagonista. Blanco, afilado y diseñado para volar: las Adizero Adios Pro Evo 3, la joya de la corona de Adidas y prima de élite de las Adidas Evo SL, el modelo más asequible que ha invadido parqués, maratones y clubes de running. Pero mientras la fiebre por correr alcanza su cénit, el impulso en el parque no se traslada al parqué: el éxito deportivo no ha sido suficiente para reanimar a Adidas en bolsa. El tirón deportivo no ha logrado animar las acciones de la empresa. El lunes, el día siguiente a la victoria, apenas subieron un 2% en Francfort. El martes cedieron un 0,6%. En los últimos dos años, los títulos se han hundido un 55% desde sus máximos de 2021.

Nike cae un 73% desde 2021

El momento dulce en bolsa que vivieron las marcas deportivas durante la crisis sanitaria del Covid parece haber llegado a un fin abrupto: los precios objetivos de los analistas se encuentran muy lejos de su pico. Y esto no se limita solo a Adidas. Los gigantes del deporte se hunden en los mercados, a pesar de que el running vive su mejor momento. Nike, rival histórico de Adidas y creadora de las Alphafly —la competidora de las Adios Pro Evo 3 en el asfalto—, se ha desplomado un 73% desde sus máximos alcanzados durante la pandemia.

Este récord supone un nuevo revés para Nike, inmersa en una carrera de alto voltaje con Adidas desde hace años por desarrollar la superzapatilla más eficiente, capaz de volar más allá de los 42 kilómetros en menos de dos horas. Y aunque Eliud Kipchoge fue el primero en lograrlo en 2019, aquella marca no fue reconocida como récord oficial en competición. Los títulos de Nike ahora se encuentran a mínimos de la última década.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de las acciones de Nike y Adidas en el mercado de valores.

Nuevos líderes

El boom del running también ha encumbrado a nuevos jugadores en el mercado global. Los analistas atribuyen esta caída —de crecimientos de doble dígito en plena pandemia a mínimos de la última década— al cambio de fondo en la industria mundial de la ropa deportiva. En los últimos años, marcas como Hoka u On han reconfigurado el terreno de juego, un giro reforzado por el creciente peso de los fabricantes chinos. Nike ha sido la más golpeada: hace apenas un mes lanzó unas previsiones sombrías y advirtió de que sus ventas podrían caer entre un 2% y 4%, además de anticipar un desplome del 20% en China, donde competidores locales como Anta ganan cada vez más terreno.

Por esta razón, la única compañía que ha esquivado el castigo bursátil este año es Puma. La marca alemana de calzado ha avanzado más de un 12% este año después de que Anta —la mayor marca de ropa deportiva de China— adquiriera una participación del 29% en la empresa el pasado mes de enero.

El atleta keniano Sabastian Sawe posa con su zapatilla, tras ganar el Maratón de Londres, con récord del mundo incluido. / NEIL HALL / EFE

Los analistas confían en la remontada

Aunque el rendimiento de las acciones pueda parecer desconcertante cuando las zapatillas de Adidas llenan los parques de todo el mundo, en los últimos meses la empresa parece haber recuperado la confianza de los analistas. En vísperas de sus resultados este miércoles, los analistas de Jefferies, UBS y Citi han fijado ambiciosos precios objetivos, reiterando su recomendación de comprar las acciones. El motor detrás de esta renovada confianza está en el crecimiento global del segmento de las zapatillas de correr, según la estratega de Citi, Monique Pollard.

HSBC también confía en la recuperación. “Aunque entre los inversores ha habido un debate recurrente sobre si el resurgimiento de Nike podría afectar negativamente a los resultados de Adidas, creemos que el retraso en la recuperación de Nike supone un respiro para Adidas”, escribieron los estrategas de HSBC la semana pasada. “El compromiso de la empresa de alcanzar un crecimiento de las ventas de un dígito alto y un crecimiento del EBIT de alrededor del 15% durante los próximos tres años resulta especialmente atractivo”.

Eso no quiere decir que la maravilla de la ingeniería no haya impulsado el precio de las acciones. Este lunes, tras la carrera, los analistas de Bernstein reiteraron su calificación de 'comprar' para las acciones.