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Clipper celebra 70 años como símbolo de identidad y éxito canario

La alcaldesa Carolina Darias ha elogiado la trayectoria de la marca canaria como un referente de emprendimiento e identidad local

Foto de familia durante el 70 aniversario de Clipper

Foto de familia durante el 70 aniversario de Clipper

La Provincia

La Provincia

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha participado este miércoles en el acto conmemorativo del 70 aniversario de la emblemática marca Clipper, en el que ha destacado su trayectoria como ejemplo de emprendimiento, identidad local y éxito empresarial.

En el acto, que se ha celebrado en el Bodegón del Pueblo Canario, Darias ha estado acompañada por el director general de Ahembo, Gonzalo Medina, y la directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación en Ahembo, Ida Vega. También ha participado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Felipe Alfonso El Jaber.

La alcaldesa, Carolina Darias, durante su intervención en el 70 aniversario de Clipper

La alcaldesa, Carolina Darias, durante su intervención en el 70 aniversario de Clipper / La Provincia

Durante su intervención, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha recordado los orígenes de la compañía, fundada hace siete décadas en un garaje del barrio capitalino de Ciudad Jardín por los hermanos Mario y Octavio Juan Gómez, quienes comenzaron a elaborar refrescos ante la dificultad de importarlos. Además, ha subrayado el carácter emprendedor de sus fundadores, cuyo legado trasciende el producto para convertirse en un referente de superación y creatividad.

Carolina Darias ha puesto en valor la trayectoria y el crecimiento de Clipper en la capital grancanaria y en el conjunto del Archipiélago, profundamente arraigada a la cultura popular del Archipiélago. Asimismo ha destacado el reconocimiento alcanzado por la marca en 2020, cuando su refresco de fresa fue elegido 'Campeón del Mundial de Refrescos'.

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La alcaldesa ha deseado nuevos éxitos a la marca canaria, al tiempo que ha reivindicado el valor de lo local como una forma auténtica de identidad, expresión y conexión con la comunidad.

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