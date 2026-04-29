Juan Ignacio Díez, asesor fiscal, alerta a los canarios nacidos antes de 1961: "Están pagando impuestos de más sin saberlo"

Los jubilados canarios están perdiendo dinero en la Declaración de la Renta y no lo saben. El asesor fiscal Juan Ignacio Díez ha avisado que "la mayoría de personas mayores de 65 años pueden estar pagando impuestos de más sin conocerlo", una situación que se repite cada campaña.

La llegada a la jubilación cambia muchas cosas, entre ellas, la manera de pagar impuestos. Estas personas tienen muchas ventajas fiscales que pasan desapercibidas para buena parte de los contribuyentes.

El problema está en que estas rebajas fiscales no se consigue automáticamente, o requieren que el contribuyente revise su borrador de la Renta, lo que provoca que miles de personas renuncien sin saberlo a importantes ahorros fiscales.

La venta de la vivienda: una exención total que pocos aprovechan

Uno de los beneficios más potentes afecta directamente a la vivienda habitual. A partir de los 65 años, vender la casa en la que se ha residido de forma habitual permite evitar por completo el pago de IRPF por la ganancia obtenida.

Lucía Feijoo Viera

Esto es muy importante, porque mientras que una persona menor de esa edad debe tributar por la plusvalía generada, los mayores quedan completamente exentos, independientemente de la cantidad obtenida. "Da igual que ganen 10.000 o 100.000 euros, no tienen que pagar impuestos", explica el experto.

Díez también alerta que Hacienda exige que se trate realmente de la vivienda habitual, es decir, que haya sido residencia efectiva durante al menos tres años, salvo causas justificadas como traslado o dependencia.

La clave está en la renta vitalicia es muy importante

Cuando la venta no afecta a la vivienda principal, por ejemplo, una segunda residencia, acciones o fondos, también existe una vía para evitar tributar. En este caso, el requisito es reinvertir el dinero en una renta vitalicia en un plazo máximo de seis meses, con un límite de 240.000 euros. Si no se cumple ese plazo, el beneficio desaparece, lo que convierte este punto en uno de los errores más frecuentes para los contribuyentes canarios.

El mínimo exento: más ingresos libres de impuestos

A partir de los 65 años, el mínimo personal y familiar aumenta, lo que implica que una mayor parte de los ingresos queda libre de tributación. Esto muchas veces pasa desapercibido en la Renta.

Gracias a esto, los jubilados pagan menos impuestos o tienen devoluciones inesperadas. "Hay personas que no están obligadas a declarar, pero si revisan el borrador, Hacienda podría devolverles dinero", advierte el asesor.

Bonificaciones que pueden solicitar los mayores de 65 años

Más allá del IRPF, existen ventajas fiscales en el plano local que tampoco se aplican de forma automática. Muchos ayuntamientos ofrecen reducciones en impuestos como el IBI, la tasa de basuras o la plusvalía municipal. Sin embargo, el acceso a estas ayudas depende de que el ciudadano las solicite. No hacerlo supone seguir pagando más de lo necesario.

Deducciones familiares de hasta 2.550 euros

El impacto fiscal también alcanza a las familias. Aquellos contribuyentes que conviven con personas mayores de 65 años pueden acceder a deducciones que alcanzan los 2.550 euros anuales, siempre que se cumplan requisitos como la convivencia efectiva o determinados límites de ingresos. Este beneficio se pierde en muchos casos por falta de información o por errores al presentar la declaración.

Al cumplir los 65 años se activa un "escudo fiscal" que supone un ahorro relevante, pero que no siempre se aprovecha. La falta de revisión del borrador, el desconocimiento de los requisitos o la ausencia de asesoramiento están detrás de que muchos contribuyentes sigan pagando más impuestos de los que les corresponden.