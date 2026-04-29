Resultados empresariales
Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más
"Hemos cerrado un excelente periodo que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico", afirma el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas
EP
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re, según ha destacado Mapfre en un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Hemos cerrado un excelente primer trimestre que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico, pese al complejo contexto geopolítico. La rentabilidad continúa mejorando de forma consistente en la mayoría de los negocios, y afrontamos el ejercicio con un optimismo prudente basado en la fortaleza de nuestro modelo de negocio altamente diversificado", ha defendido el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas.
Pese a la mejora del resultado, la compañía reconoce una caída de las primas del 2,2% en euros respecto al mismo periodo en el ejercicio previo, impactadas por la depreciación de divisas que se originó en 2025, en particular, señalan, la del dólar estadounidense.
- El director del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria responde a Quevedo: 'Toda la ciudad quiere que lo hagas
- Quevedo incendia La Revuelta: canariedad en prime time, sorpresa de Nueva Línea y una confesión sobre su futuro
- Esperanza Gracia revela el horóscopo semanal del 27 de abril: emociones intensas y cambios para todos los signos
- Luis García-Viera: un matrimonio que termina en divorcio en la UD Las Palmas
- Cabrera Medina, empresa familiar de Lanzarote
- El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
- Los propietarios de la Casa del Doctor Apolinario recurren el BIC de Las Canteras
- Largas colas en la GC-1 tras una colisión entre dos vehículos que obligó a cerrar los túneles de La Laja