Meta gana 26.773 millones de dólares en el primer trimestre, un 61% más

La tecnológica estadounidense Meta reportó este miércoles unos beneficios netos de 26.773 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 61% más interanual, impulsada por la publicidad de sus aplicaciones de redes sociales.

La empresa propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook registró una facturación de 56.311 millones, un 33 % superior a la del mismo tramo del ejercicio anterior, gracias a incrementos en las impresiones por anuncio y en los precios de estas, según un comunicado.

Los usuarios activos diarios en las redes se situaron en 3.560 millones en marzo, un 4% más interanual, si bien Meta señaló un ligero descenso respecto al trimestre anterior debido "a las interrupciones de internet en Irán" y los límites de acceso a Whatsapp en Rusia.

"Hemos tenido un trimestre récord, con un fuerte impulso en nuestras aplicaciones y el lanzamiento de nuestro primer modelo de Meta Superintelligence Labs", indicó el fundador y ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, destacando sus avances en inteligencia artificial (IA).

Superintelligence Labs, que tiene como objetivo desarrollar una IA superior a la inteligencia humana, es una de las grandes apuestas de la firma, que contrató a Alexandr Wang, de Scale AI, para dirigir la división y hace poco lanzó el modelo multimodal 'Muse Spark'.

El desarrollo de la IA es responsable del grueso de gastos de capital previsto por la empresa y solo este trimestre ascendió a 19.840 millones, más de la mitad de los 33.440 millones anotados en concepto de costes, que suponen un aumento del 35 % interanual.

Meta dijo que espera una facturación aún más alta en el trimestre en curso, de al menos 58.000 millones, y mantuvo sin cambios su pronóstico de costes anuales entre 126.000 y 169.000 millones, pero sí incrementó sus expectativas de gastos de capital.

Los gastos de capital previstos, que incluyen pago de préstamos, se sitúan ahora entre 125.000 y 145.000 millones de dólares dada la expectativa "de un precio más alto de los componentes este año y, en menor medida, de los costes adicionales de centros de datos", indica la nota.

El segmento de Reality Labs, que incluye los dispositivos, software y contenido de realidad virtual y aumentada, arrojó de nuevo pérdidas operativas, si bien menores que hace un año, en torno a los 4.000 millones de dólares.

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Los resultados, publicados al cierre de la bolsa, fueron recibidos con una caída de casi el 6% tras conocerse la reducción intertrimestral en usuarios y el aumento en gastos de capital previstos, según los analistas.