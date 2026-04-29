Es oficial: a partir del 18 de mayo podrás pagar por Bizum en todas las tiendas de Canarias

Los grandes bancos españoles están cambiando las reglas de los pagos digitales para millones de consumidores. La digitalización ya es una realidad, especialmente desde la llegada de Bizum, el sistema que permite realizar transferencias instantáneas entre particulares. Ahora, esta herramienta dará un nuevo salto y se consolidará como método de pago autorizado en comercios, con el objetivo de reducir la dependencia de intermediarios como Visa, Mastercard y otras compañías de pago.

El sistema se prepara para dar uno de los pasos más importantes desde su creación. A partir del 18 de mayo, los consumidores podrán pagar en comercios simplemente acercando el móvil al datáfono, sin necesidad de tarjeta ni de introducir PIN.

Bizum será una alternativa para pagar en tiendas / ARCHIVO

Se trata de una evolución que busca convertir a Bizum en una alternativa a los métodos de pago tradicionales y consolidarlo más allá de los envíos entre particulares o las compras online.

Así funcionará el nuevo Bizum en tiendas

El funcionamiento del sistema será casi igual que el pago con tarjeta contactless o con servicios como Apple o Google Pay. El usuario solo tendrá que desbloquear su teléfono móvil y acercarlo al terminal de pago.

La autenticación se realizará mediante sistemas biométricos del propio dispositivo, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, lo que elimina la necesidad de introducir códigos en el datáfono.

El pago podrá hacerse desde la app del banco, donde ya está integrado Bizum, o desde una aplicación específica que acompañará este despliegue usando el NFC del propio teléfono.

El despliegue será progresivo

Aunque la fecha de inicio está fijada para mayo, la implantación no será inmediata en todos los comercios. En una primera fase, el sistema estará disponible en grandes cadenas y para clientes de entidades como CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter.

El resto de bancos y establecimientos se irán incorporando de forma progresiva en los meses siguientes, a medida que se actualicen los datáfonos y se adapten los sistemas.

La llegada a las tiendas físicas responde a una estrategia clara del sector bancario español. Hasta ahora, la mayoría de pagos en comercios se realizan a través de redes internacionales como Visa o Mastercard, lo que implica costes y dependencia tecnológica.

Con Bizum, el dinero pasa directamente de la cuenta del cliente a la del comercio, sin intermediarios. Esto reduce comisiones y permite a los bancos recuperar protagonismo frente a plataformas como Apple Pay o Google Wallet. Además, este movimiento encaja con la estrategia europea de reforzar sistemas de pago propios y reducir la dependencia de gigantes tecnológicos extranjeros. Sin embargo, se seguirá aplicando una pequeña comisión, aunque menor que la actual de las multinacionales.

Para los usuarios, el principal atractivo será la comodidad, porque no será necesario llevar tarjeta física ni introducir PIN, y el pago se realizará en segundos. Mientras que para los comercios, la ventaja está en la liquidez. A diferencia de los pagos con tarjeta, cuyo ingreso puede tardar días, el dinero se recibe de forma inmediata en la cuenta bancaria.