El refugio donde el lujo y la diversión familiar conviven
Tras su reciente renovación, Gran Tagoro se divide en dos zonas diferenciadas que per miten a cada familia diseñar sus vacaciones a medida
Este hotel de 5 estrellas, especialmente diseñado para familias, es un auténtico espacio de bienestar para todos. Su variedad de instalaciones incluye espacios para el descanso de los adultos y áreas de aventura para que los más pequeños disfruten de una estancia inolvidable.
Tras su reciente renovación, el hotel se divide en dos zonas diferenciadas que permiten a cada familia diseñar sus vacaciones a medida.
Para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diversión y descanso, la Zona Castillo ofrece una gran variedad de instalaciones. Desde amplias piscinas para niños y adultos hasta una oferta gastronómica variada, con restaurantes buffet y tematizados, como La Ricotta (cocina italiana) y Oishii (gastronomía asiática). Mientras los niños exploran el Mini Club Castleland, de temática pirata, los adultos pueden refugiarse en el Vitanova Thalasso Spa, un santuario dedicado al cuidado personal y la desconexión.
Para las familias que buscan un plus de exclusividad en la Zona Castillo, Gold Level es su opción perfecta. Esta experiencia premium cuenta con suites con equipamiento superior y acceso a instalaciones exclusivas como la piscina Gold Level o el Restaurante Buffet Timanfaya, además de un circuito termal incluido, elevando la estancia a un nivel de lujo superior.
Y, si el objetivo es la diversión infantil absoluta, la Zona Real Adventure es el lugar perfecto. Cuenta con instalaciones pensadas para los más pequeños, como el Splash Park o la Piscina Dragón. Además, la animación non-stop garantiza que cada minuto sea una aventura. Lo mejor de este concepto es su versatilidad: las familias que se alojen en Real Adventure tendrán acceso a las instalaciones de la Zona Castillo para disfrutar al 100% de Gran Tagoro.
En definitiva, el renovado Gran Tagoro Family & Fun ha logrado convertirse en un hotel donde la calidad de un 5 estrellas convive en perfecta armonía con la diversión infantil sin límites. Es el lugar donde los padres recuperan su tiempo y los niños viven experiencias que recordarán toda la vida.
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