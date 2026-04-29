El refugio donde el lujo y la diversión familiar conviven

Este hotel de 5 estrellas, especialmente diseñado para familias, es un auténtico espacio de bienestar para todos. Su variedad de instalaciones incluye espacios para el descanso de los adultos y áreas de aventura para que los más pequeños disfruten de una estancia inolvidable.

Tras su reciente renovación, el hotel se divide en dos zonas diferenciadas que permiten a cada familia diseñar sus vacaciones a medida.

Para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diversión y descanso, la Zona Castillo ofrece una gran variedad de instalaciones. Desde amplias piscinas para niños y adultos hasta una oferta gastronómica variada, con restaurantes buffet y tematizados, como La Ricotta (cocina italiana) y Oishii (gastronomía asiática). Mientras los niños exploran el Mini Club Castleland, de temática pirata, los adultos pueden refugiarse en el Vitanova Thalasso Spa, un santuario dedicado al cuidado personal y la desconexión.

Para las familias que buscan un plus de exclusividad en la Zona Castillo, Gold Level es su opción perfecta. Esta experiencia premium cuenta con suites con equipamiento superior y acceso a instalaciones exclusivas como la piscina Gold Level o el Restaurante Buffet Timanfaya, además de un circuito termal incluido, elevando la estancia a un nivel de lujo superior.

Una familia disfruta de su estancia en el hotel. / La Provincia

Y, si el objetivo es la diversión infantil absoluta, la Zona Real Adventure es el lugar perfecto. Cuenta con instalaciones pensadas para los más pequeños, como el Splash Park o la Piscina Dragón. Además, la animación non-stop garantiza que cada minuto sea una aventura. Lo mejor de este concepto es su versatilidad: las familias que se alojen en Real Adventure tendrán acceso a las instalaciones de la Zona Castillo para disfrutar al 100% de Gran Tagoro.

En definitiva, el renovado Gran Tagoro Family & Fun ha logrado convertirse en un hotel donde la calidad de un 5 estrellas convive en perfecta armonía con la diversión infantil sin límites. Es el lugar donde los padres recuperan su tiempo y los niños viven experiencias que recordarán toda la vida.