Las gasolinas más baratas de Las Palmas se encuentran en Gran Canaria y Lanzarote este jueves

Hoy jueves 30 de abril las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, a 1,359€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,359€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,209€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,359€ el litro en PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 30 de abril, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,209€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, a 1,209€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio DISA MACHER de Carretera Arrecife - Yaiza km 12 en el municipio de Tías a 1,538€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,539€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,499€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34 de Yaiza a 1,499€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,379€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,359€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,499€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,499€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA RIO CABRAS en Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5 de Puerto del Rosario a 1,495€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 30 de abril, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 1,209€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,209€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,359€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,359€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,429€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,477€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,477€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,450€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,459€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, jueves 30 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,319€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/04/2026 8:02:03]