El Gobierno lo hace oficial: nueva ayuda de más de 20.000 para reformar tu vivienda si cumples estos requisitos en 2026

El Gobierno ha anunciado un nuevo plan de ayudas para que los ciudadanos puedan realizar reformas y rehabilitaciones en sus viviendas. El Ejecutivo volverá a impulsar estas subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con ingresos que pueden alcanzar hasta 21.400 euros para quienes lleven a cabo una rehabilitación integral de su hogar.

Con este plan de ayudas tiene el objetivo de llegar a más de medio millón de reformas antes de acabar el mes de junio. De este modo, se multiplicaría exponencialmente este tipo de actuaciones que quieren reformar y adaptar el parque inmobiliario de nuestro país.

El plan quiere hacer avanzar España

El PRTR es la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo para canalizar los fondos europeos NextGenerationEU. Su finalidad va más allá de la recuperación tras la pandemia, cuando nació. Busca transformar el modelo económico hacia uno más sostenible, digital y resiliente.

Estos son los puntos básicos del plan / Gobierno de España

Dentro de este plan, la rehabilitación de viviendas se ha convertido en una de las líneas más relevantes para los ciudadanos, ya que impacta directamente en el ahorro energético y en el bolsillo de los propietarios.

¿Qué tipo de reformas están subvencionadas?

Las ayudas no cubren reformas decorativas como cambiar una cocina o renovar un baño. Solo se financian actuaciones que mejoren la eficiencia energética del inmueble. Entre las intervenciones más habituales destacan:

Cambiar ventanas por otras con mejor aislamiento

Aislar fachadas, paredes o tejados

Instalar sistemas eficientes como aerotermia

Incorporar energías renovables, como placas solares

El objetivo es claro reducir el consumo energético y las emisiones.

Cuánto dinero puedes recibir: hay tres niveles de ayuda

El importe depende directamente del ahorro energético que consiga la reforma. Cuanto mayor sea la mejora, mayor será la subvención:

Nivel 1: reducción de consumo entre el 30% y el 45%. Se subvenciona el 40% del coste, con un máximo de unos 6.300 euros por vivienda

reducción de consumo entre el 30% y el 45%. Se subvenciona el 40% del coste, con un máximo de unos 6.300 euros por vivienda Nivel 2: reducción entre el 45% y el 60%. La ayuda sube al 65%, con un límite cercano a los 11.600 euros

reducción entre el 45% y el 60%. La ayuda sube al 65%, con un límite cercano a los 11.600 euros Nivel 3: reducción superior al 60%. Se puede cubrir hasta el 80% de la obra, alcanzando los 18.800 euros por vivienda

En proyectos más amplios, el límite puede llegar a los 21.400 euros.

Niveles de ayuda del PRTR / La Provincia / Gobierno de España

Además, existen incrementos en situaciones concretas. Por ejemplo, si hay familias en situación de vulnerabilidad, la subvención puede cubrir hasta el 100% del coste. También se añaden incentivos extra si la obra incluye retirada de amianto, con hasta 1.000 euros adicionales por vivienda.

Deducciones fiscales en la Renta

Aparte de la subvención directa, el plan incluye importantes deducciones en la Declaración de la Renta:

Si la reforma reduce un 7% la demanda energética, se puede deducir el 20% de lo invertido.

Si el ahorro alcanza el 30% o se mejora la calificación energética, la deducción sube al 40%.

Estas deducciones se aplican sobre el dinero que paga el propietario tras recibir la ayuda.

Para beneficiarse de estas ayudas hay que cumplir varias condiciones:

Ser propietario de la vivienda o formar parte de una comunidad de vecinos

Estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social

Que el inmueble tenga uso residencial mayoritario

Justificar el ahorro energético mediante certificados antes y después de la obra

Además, las obras deben respetar criterios medioambientales, como reciclar al menos el 70% de los residuos generados.

Las ayudas del Plan de Recuperación representan una de las mayores oportunidades de financiación pública para reformar viviendas en España.