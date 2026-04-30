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Idealista lo revela: el precio de la vivienda sube en Canarias, un 10% en un año y se marca un nuevo récord

El mercado inmobiliario sigue al alza y alcanza los 3.269 euros por metro cuadradoen las islas, marcando nuevos topes, lo que dificulta el acceso a muchos canarios

El precio del metro cuadrado aumenta en las islas

El precio del metro cuadrado aumenta en las islas

Lucía Feijoo Viera

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los canarios tienen cada vez más difícil comprar una vivienda en propiedad. La subida constante de los precios sigue reduciendo la capacidad de compra de muchas familias y limita el acceso a un hogar. El portal inmobiliario idealista confirma esta tendencia en su informe sobre la evolución del mercado correspondiente a marzo de 2026.

El precio del suelo en las islas ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Según los últimos datos publicados, el precio medio de la vivienda en venta se situó en 3.269 €/m2, lo que confirma una tendencia alcista sostenida que no da tregua a quienes buscan comprar casa en las islas.

La vivienda sube más de un 10% en un año

El incremento no es puntual. En apenas un año, los precios han subido un 10,5 %, con incrementos en el corto plazo:

  • 1,2 % mensual
  • 3,8 % trimestral

Este crecimiento consolida al archipiélago como uno de los mercados más dinámicos y cada vez más inaccesibles de España. El encarecimiento responde a una combinación de factores: fuerte demanda de compradores extranjeros, auge del alquiler vacacional y escasez de obra nueva, incapaz de absorber la presión de la demanda.

El crecimiento se da por igual en las dos provincias

El análisis por provincias refleja igualdades claras. En ambas, la variación mensual ha sido del 1,2%, aunque la provincia de Santa Cruz de Tenerife lidera los precios con una media de 3.435 €/m², mientras que Las Palmas se sitúa en 3.012 €/m², aunque aquí se ha dado un crecimiento interanual más intenso (+11,4 % frente al +9,2 %).

Evolución del precio del suelo en Canarias

Evolución del precio del suelo en Canarias / Idealista.com

Las capitales también muestran subidas significativas. Santa Cruz de Tenerife alcanza los 2.586 €/m² tras dispararse un 19 % en un año, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llega a 2.678 €/m², con un incremento del 11,2 %.

Listado de precios en los municipios más baratos y caros por provincia

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los 5 municipios más caros:

  • Adeje: 4.610 €/m² (El techo de la provincia, impulsado por sus exclusivas zonas costeras)
  • Guía de Isora: 4.466 €/m²
  • Arona: 3.825 €/m²
  • Santiago del Teide: 3.823 €/m²
  • Puerto de la Cruz: 3.458 €/m²

Los 5 municipios más baratos:

  • Icod de los Vinos: 1.486 €/m² (Actualmente, el municipio más económico de toda la provincia)
  • Buenavista del Norte: 1.836 €/m²
  • Tegueste: 1.950 €/m²
  • La Orotava: 2.077 €/m²
  • El Paso (La Palma): 2.148 €/m²

Provincia de Las Palmas

Los 5 municipios más caros:

  • San Bartolomé de Tirajana: 4.719 €/m² (El municipio más caro de todo el archipiélago)
  • Mogán: 4.511 €/m²
  • Tías (Lanzarote): 3.728 €/m²
  • Yaiza (Lanzarote): 3.644 €/m²
  • La Oliva (Fuerteventura): 3.542 €/m²

Los 5 municipios más baratos:

  • Ingenio: 1.437 €/m² (El municipio con la vivienda más accesible de esta provincia)
  • Gáldar: 1.525 €/m²
  • Teror: 1.568 €/m²
  • Santa María de Guía: 1.584 €/m²
  • Arucas: 1.606 €/m²

El precio se dispara en las zonas turísticas

El encarecimiento más importante está en las zonas turísticas. Municipios del sur de Tenerife y Gran Canaria concentran los precios más altos de todo el archipiélago, con cifras que superan ampliamente los 4.000 €/m² e incluso los 5.000 €/m² en áreas concretas. Este fenómeno está directamente vinculado al turismo residencial y a la inversión extranjera.

Además, esta subida de precios ya no se limita a estas zonas costeras. Municipios que tradicionalmente más asequibles están registrando subidas importantes debido al desplazamiento de la demanda local. Esto se debe a que ante la imposibilidad de comprar en zonas tensionadas, los residentes buscan alternativas en áreas más económicas, elevando también sus precios.

Pese a esto, zonas del norte de las islas o municipios menos turísticos siguen actuando como refugio, con precios entre 1.200 y 1.600 €/m², aunque también empiezan a experimentar incrementos.

Noticias relacionadas y más

La escalada del precio de la vivienda no solo refleja un ciclo inmobiliario al alza, sino un problema estructural cada vez más evidente en Canarias. La combinación de alta demanda, baja oferta y presión inversora está reduciendo el acceso a la vivienda para la población residente.

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