Ministerio de Interior lo confirma: Canarias es la quinta comunidad con más okupaciones de toda España

Los propietarios de Canarias tienen una gran preocupación, la okupación. Este fenómeno se ha convertido en un temor creciente para muchos ciudadanos, especialmente entre quienes cuentan con una vivienda en propiedad. Los datos del Ministerio del Interior sitúan a Canarias como la quinta comunidad autónoma con más denuncias por okupación en España, aunque las cifras del último año muestran una caída frente a los registros de 2024.

La okupación baja en España pero se mantiene al alza en la última década

La okupación ha dado un respiro en el último año, pero el problema sigue lejos de desaparecer. Los últimos datos del Ministerio del Interior confirman una caída general de las denuncias en 2025, aunque la tendencia continúa al alza si se analiza la última década.

Gráfico sobre la okupación en España.

Durante el año pasado se registraron 14.875 denuncias por delitos vinculados a la okupación, lo que supone un descenso del 9,4% respecto al año anterior. La cifra mejora los datos de 2024, cuando se superaron las 16.400 denuncias, pero no oculta esta realidad.

Los delitos suben en la última década

Si se compara con hace 10 años, se contabilizaron poco más de 10.000 casos. El incremento acumulado supera el 30%. El Ministerio agrupa bajo este concepto dos delitos distintos:

Allanamiento de morada: implica la entrada en viviendas habituales o segundas residencias y tiene mayor gravedad penal.

implica la entrada en viviendas habituales o segundas residencias y tiene mayor gravedad penal. Usurpación: forma más común y afecta principalmente a inmuebles vacíos o en manos de bancos y fondos.

El problema no se reparte de forma homogénea. Se concentra especialmente en zonas con alta densidad de población y fuerte presión inmobiliaria.

Las comunidades con más okupaciones en 2025

Cataluña lidera con claridad, con casi 6.000 casos y cerca del 40% del total nacional

lidera con claridad, con casi 6.000 casos y cerca del 40% del total nacional Andalucía: supera las 1.900 denuncias

supera las 1.900 denuncias Comunidad Valenciana: ronda las 1.800 y es de las pocas donde crecen los casos

ronda las 1.800 y es de las pocas donde crecen los casos Madrid: se sitúa por encima de las 1.200

En este ranking, Canarias aparece como la quinta comunidad con más okupaciones, con 596 denuncias registradas en 2025.

Gráfico sobre las denuncias por okupaciones en las comunidades autónomas de España en el año 2025.

Canarias sufre menos casos, pero está en una posición destacada

En el archipiélago, los datos bajaron un 10,1% respecto a 2024. Aun así, el volumen total mantiene a las islas entre las regiones con mayor incidencia, representando aproximadamente el 4% del total nacional.

Candado puesto por los okupas / Francisco Calabuig

Este fenómeno presenta particularidades propias. La mayoría de los casos corresponden a usurpaciones de viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de entidades financieras o promociones inacabadas. A nivel territorial, la provincia de Las Palmas concentra más denuncias que Santa Cruz de Tenerife, con especial incidencia en zonas turísticas o con mayor rotación de vivienda.

Pese a la bajada de casos, la preocupación de los ciudadanos ha ido en sentido contrario. En distintos puntos del archipiélago se han producido protestas vecinales y movilizaciones ante el temor a nuevas ocupaciones.

Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se insiste en que el impacto real es limitado. Según datos oficiales, las viviendas afectadas representan apenas el 0,06% del parque inmobiliario total.

Esta diferencia entre cifras y percepción ha alimentado el debate público, especialmente en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda.