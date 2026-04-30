El SEPE lo hace oficial: así es el Complemento de Apoyo al Empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal ha hecho oficial un cambio que afecta directamente a los subsidios por desempleo. Actualmente, este tipo de ayudas sirven como herramienta económica para aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo, pero han evolucionado de tal forma que también pueden compatibilizarse con la incorporación a un nuevo puesto de trabajo.

A partir de ahora, será posible compatibilizar la ayuda con un empleo, aunque con una condición clave: los días en los que se cobra el subsidio mientras se trabaja se descontarán de su duración total.

¿Qué cambia con la nueva medida?

Hasta ahora, la incorporación a un empleo solía implicar la suspensión o finalización de la ayuda en muchos casos, pero con el nuevo sistema se abre la posibilidad de compatibilizar ambas situaciones. El SEPE permitirá seguir cobrando el subsidio mientras se trabaja.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

De este modo, la prestación no desaparece de forma inmediata al encontrar un nuevo empleo, pero sí se reduce progresivamente, lo que obliga a los beneficiarios a gestionar cuánto tiempo les compensa mantener esta compatibilidad. La medida busca facilitar la reincorporación al mercado laboral sin eliminar de golpe la protección económica.

¿Cuánto se podrá cobrar con este complemento?

En general, el sistema del SEPE establece que el subsidio se mantiene como complemento, pero se va ajustando en función del tiempo trabajado y de la duración de la ayuda reconocida. Esto significa que no se cobra la prestación completa junto al sueldo, sino una parte proporcional que varía según cada caso.

La cuantía del complemento de apoyo al empleo (CAE) variará en función del tiempo que lleve el beneficiario cobrando el subsidio y del tipo de jornada del nuevo trabajo, reduciéndose de forma progresiva conforme avanza la prestación.

Durante los tres primeros meses, se puede alcanzar hasta los 480 euros mensuales en caso de trabajo a jornada completa. A partir de ahí, la cuantía se ajusta según el porcentaje de jornada, situándose entre los 360 euros en trabajos de menos del 50% y los 450 euros cuando la jornada supera el 75%.

Entre el cuarto y el sexto mes, el complemento oscila entre los 180 y 240 euros mensuales en jornada completa, con cantidades inferiores en empleos a tiempo parcial.

Desde el décimo mes en adelante, la cuantía se mantiene en su tramo más bajo, con importes en torno a los 120 euros mensuales en jornada completa, y cifras aún menores en función del porcentaje de jornada.

Para consultar al detalle la situación de cada beneficiario, se podrá acudir a la página web oficial del SEPE.

El objetivo de este nuevo complemento, que permite mayor flexibilidad para compatibilizar empleo y subsidio durante un período limitado de 180 días de duración, es facilitar la incorporación laboral al mercado sin eliminar de forma inmediata la protección económica.