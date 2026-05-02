Alertan del drama de la vivienda en Canarias: “Ya llegará un extranjero que pague más”e

Los contratos del alquiler sufrirán cambios. El mercado inmobiliario en Canarias atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en décadas. El precio de la vivienda en las Islas ya ha superado los máximos registrados durante la burbuja de 2007, según los últimos datos del informe de Tinsa by Accumin correspondientes al primer trimestre de 2026.

La situación fue analizada en la Televisión Canaria por la asesora inmobiliaria Carla Medina, quien advirtió del fuerte encarecimiento acumulado durante los últimos años y del creciente impacto que está teniendo sobre la población residente.

Según explicó, en la última década los precios se han multiplicado, con incrementos que en algunas zonas llegan al 60%, una evolución que considera cada vez más difícil de sostener para quienes buscan comprar una vivienda en el Archipiélago.

“Ya llegará alguien que pague más”

Uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales del sector es la presión compradora procedente del exterior. Medina aseguró que numerosos compradores extranjeros están dispuestos a pagar por encima del precio anunciado con tal de no perder una propiedad.

“Yo digo, tu propiedad vale 145.000 euros y me dicen: bueno, ya llegará alguien que me pagará 215.000, que es lo que yo quiero”, relató durante su intervención televisiva.

Este comportamiento, cada vez más frecuente en determinadas zonas, está elevando aún más los precios y reduciendo las opciones de acceso para los compradores locales, que no pueden competir con ese nivel adquisitivo.

Tenerife, entre las zonas más tensionadas

Dentro del Archipiélago, la provincia de Santa Cruz de Tenerife presenta uno de los escenarios más preocupantes. El precio de la vivienda subió un 19% en el último año, muy por encima de la media nacional, situada en el 14,3%.

En la provincia de Las Palmas, el incremento también fue notable, alcanzando el 14,6%, lo que confirma una subida generalizada en todo el territorio canario.

Canarias rompe el techo de 2007

Mientras en el conjunto de España los precios siguen, de media, un 4,5% por debajo de los máximos alcanzados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, Canarias ya ha superado claramente ese nivel.

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Junto a comunidades como Madrid y Baleares, el Archipiélago figura entre los territorios donde el valor de la vivienda ha roto definitivamente los techos de 2007.