Así es la lujosa casa que Pedri construye en Barcelona: más de 3.600 m², inversión millonaria y vecino de Messi

El futbolista canario levanta una exclusiva residencia en Bellamar, una de las zonas más cotizadas de Castelldefels, con finalización prevista para 2028.

Pedri continúa consolidando su patrimonio fuera de los terrenos de juego con una nueva y ambiciosa inversión inmobiliaria en Cataluña. El centrocampista del FC Barcelona está construyendo una vivienda de alto nivel en Bellamar, una de las urbanizaciones más exclusivas de Castelldefels, donde tendrá como vecino a Lionel Messi.

Según la información publicada, el internacional español adquirió un terreno compuesto por dos antiguas parcelas contiguas que suman 3.672 metros cuadrados, una superficie poco habitual incluso en una zona residencial de alto standing.

Una obra de gran escala y más de cinco millones de inversión

La operación inmobiliaria se cerró en 2024, mientras que la licencia de obras llegó en febrero de 2025. Los trabajos comenzaron oficialmente en mayo del mismo año y cuentan con un plazo estimado de ejecución de unos 36 meses, por lo que la entrega final estaría prevista para mayo de 2028.

El proyecto contempla una vivienda unifamiliar de gran tamaño, con piscina de diseño y acabados premium, adaptada a las características del terreno, situado en una ladera con fuerte pendiente y vistas privilegiadas al entorno costero.

Entre la compra del solar, la demolición de la antigua vivienda, el movimiento de tierras y la nueva construcción, la inversión total superaría ampliamente los cinco millones de euros.

Una zona exclusiva vinculada al Barça

Bellamar se ha convertido desde hace años en una de las áreas preferidas por jugadores y exjugadores del FC Barcelona por su privacidad, cercanía a la ciudad y conexión con instalaciones deportivas.

En esta zona han residido o mantienen propiedades figuras como Ronaldo Nazário, Cesc Fàbregas, Ronaldinho o Ferran Torres, entre otros nombres vinculados al club azulgrana.

La futura residencia de Pedri se encuentra además próxima a una propiedad de Lionel Messi, quien mantiene vínculos patrimoniales con la zona.

No es su primera gran inversión

El jugador tinerfeño ya había mostrado interés por el sector inmobiliario en Canarias y Madrid. Entre sus operaciones conocidas figura la compra de una finca en Tegueste, así como inversiones hoteleras en la capital española.

Con solo 23 años, Pedri combina su carrera deportiva de élite con una estrategia patrimonial basada en activos inmobiliarios de alto valor.

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Una residencia pensada para el futuro

La nueva vivienda en Castelldefels apunta a convertirse en una de las propiedades más destacadas de la zona por dimensiones, ubicación y diseño. El proyecto refuerza además la relación del jugador con Barcelona, ciudad donde se ha consolidado como una de las grandes estrellas del club y de la selección española.