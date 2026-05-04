Vuelan 240 millones del Next Generation para las renovables de Canarias

El intento de Canarias por conseguir una prórroga que permita acabar los proyectos subvencionados con las ayudas europeas del Next Generation ha topado con un muro insalvable. En una entrevista concedida a medios internacionales, el comisario de Economía de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, ha dejado claro que el plazo del final de este verano es inamovible, con lo que las Islas perderán alrededor de 240 millones de euros destinados al proceso de descarbonización. Portazo a la reciente petición de Pedro Sánchez de tener un año más.

La consiguiente merma de las inversiones se traducirá también en la imposibilidad de crear empleo. Las ayudas aprobadas por la Unión Europea (UE) tras el estallido de la crisis sanitaria de 2020 tenían precisamente como objetivo la dinamización de las economías de los países miembros que se vieron más afectados. Entre ellos, España, por la amplia presencia de un sector turístico que fue prácticamente el último que vio normalizada su actividad.

Regalo envenenado

Si es el peso de la industria alojativa la que determinó el visto bueno de la UE al millonario envío de fondos, ¿qué decir de Canarias? De ahí que el Archipiélago mereciera una especial atención a la hora del reparto. Sin embargo, recibir una mayor cuantía se ha convertido en un regalo envenenado en cuanto a la capacidad de la Administración para la tramitación de partidas tan elevadas.

La luz verde de Bruselas a los Next Generation tenía algunas condiciones. Entre ellas la de contribuir de manera cierta al proceso de descarbonización del país. Y ese es el gran problema de fondo al que se enfrenta ahora la comunidad autónoma. «Es una pena, con ese dinero podríamos prácticamente haber duplicado la potencia renovable instalada», explicó este lunes el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández. Se van por el sumidero 120 megavatios verdes repartidos entre más de 400 acciones.

Determinar el cálculo

Con la pérdida de este dinero, ese objetivo se queda, «como muchísimo en la mitad», subrayó Hernández, que citó «la información que trasladan los promotores» como fuente de partida para determinar el cálculo. Es la realidad existente tras detallar Dombrovskis que los plazos del «plan de Recuperación son muy estrictos y están establecidos; por lo tanto, deberán respetarse».

Los fondos afectados son los destinados a la Estrategia Sostenible para Islas por parte del Gobierno central. La mayor parte de ellos los recibió el Archipiélago, hasta un total de 266 millones de euros. «Con las inversiones directas realizadas por el Gobierno de Canarias para mejorar la eficiencia energética en hospitales, centros educativos y el sector primario, llegamos a 301 millones de euros», detalló el director general de Energía.

Tarde

Aparte de tratarse una suma superior a la del resto de territorios, el dinero «llegó muy tarde», afirmó Alberto Hernández. Además, el Ejecutivo canario decidió evitar que sobrara dinero, por lo que a cada convocatoria en la que no se cubría el total de las subvenciones, seguía otra de igual naturaleza hasta agotar los fondos.

«Salvo 26 millones de euros», concretó el director general, el resto se adjudicó entre «casi 3.000 solicitudes». Es decir, no se trata de que haya quedado pendiente de reparto el dinero, sino de la imposibilidad de ejecutar las iniciativas.

Lejanía del continente

¿Por qué? El cuello de botella que genera la aprobación de las ayudas en un tiempo reducido consume la capacidad de las empresas instaladoras. Pero no solo eso, es que también se agotan los suministros, y la lejanía de Canarias conlleva una pérdida de celeridad en las operaciones logísticas; el material tiene que llegar en barco desde la Península u otros puertos internacionales.

Contando con que la oferta es suficiente, hay que esperar a que el contenedor esté lleno y contar con que no habrá problemas con la meteorología. Este último factor es tan cierto como el carrusel de borrascas soportado a este lado del Atlántico durante el invierno, y que ha motivado ceses de actividad en puertos andaluces como el de Huelva.

El problema añadido es que el rearme ha restado importancia a las renovables en el escenario europeo presente

Llegados al momento actual, al Gobierno de Canarias le toca buscar dónde encontrar el dinero necesario para que aquellos que tienen concedida ya la subvención puedan concretar sus iniciativas. Por ejemplo, lograr una inyección extra de fondos Feder o arrancar a Madrid parte del excedente actual; insuficiente en todo caso. El mayor problema es que el contexto ha cambiado y el rearme goza ahora de más atención que la penetración de renovables.