Mercadona revoluciona el consumo de fruta con su aguacate congelado: más práctico, rentable y listo en minutos

El mercado de la alimentación en España continúa evolucionando hacia fórmulas cada vez más prácticas y adaptadas al ritmo de vida actual. En este contexto, Mercadona, bajo la dirección de Juan Roig, ha dado un paso más en su estrategia de innovación con el lanzamiento de un producto que está generando un notable impacto: el aguacate congelado.

Se trata de una propuesta que combina comodidad, ahorro y versatilidad, y que ya ha comenzado a posicionarse como una alternativa real al aguacate fresco. Su acogida no solo ha sido positiva en tiendas, sino también en redes sociales, donde numerosos usuarios han analizado sus características y comparado su rendimiento.

La transformación del consumo: menos tiempo, más soluciones

El estilo de vida actual ha impulsado un cambio claro en los hábitos de compra. Cada vez más consumidores buscan productos que reduzcan el tiempo de preparación sin renunciar a la calidad nutricional. En este escenario, los alimentos congelados han ganado protagonismo.

Durante años, este segmento estuvo asociado principalmente a platos precocinados o verduras básicas. Sin embargo, la mejora en los procesos de conservación ha ampliado la oferta y ha elevado la percepción del consumidor. Hoy en día, los congelados no solo son prácticos, sino también una opción fiable desde el punto de vista nutricional.

Una tostada integral con aguacate es una opción perfecta para picar entre horas. / Shutterstock

El auge de estos productos responde a tres factores clave:

Mayor duración sin desperdicio

Disponibilidad inmediata

Facilidad de uso en cocina

Ultracongelación: la clave del éxito

Uno de los elementos que explican el crecimiento de los congelados es el avance en la tecnología de ultracongelación. Este proceso permite preservar las propiedades de los alimentos prácticamente intactas desde el momento de su recolección.

En el caso del aguacate, esto resulta especialmente relevante. Se trata de una fruta delicada, con un punto de maduración muy concreto que dificulta su consumo óptimo. La versión congelada elimina este problema al ofrecer el producto listo para usar en cualquier momento.

Además, el formato en dados, ya pelados y sin hueso, simplifica aún más su utilización en recetas cotidianas.

Archivo - Aguacates. / LA UNIÓ - Archivo

Aguacate congelado: precio y rentabilidad frente al fresco

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los consumidores es el precio. A simple vista, el aguacate fresco puede parecer más económico, pero la realidad cambia cuando se analiza su rendimiento real.

El aguacate congelado se comercializa en bolsas de aproximadamente 3,5 euros, lo que equivale a unos 7 euros por kilo. En cambio, el aguacate fresco pierde parte de su peso al eliminar piel y hueso, lo que eleva su coste efectivo hasta cerca de los 7,8 euros por kilo.

A esto se suma un factor determinante: el desperdicio. El aguacate fresco puede estropearse rápidamente si no se consume a tiempo, mientras que la versión congelada permite utilizar solo la cantidad necesaria.

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En consecuencia, el producto congelado no solo resulta competitivo en precio, sino también más eficiente en términos de aprovechamiento.