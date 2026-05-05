Confirmado por el BOC: el 30 de mayo será festivo en todas las islas para los trabajadores canarios y así afectará en su jornada laboral

El puente del 1 de mayo ya ha acabado, y miles de trabajadores canarios se preguntan cuándo será el próximo festivo en las islas. El calendario laboral fija en mayo una de las fechas más señaladas del archipiélago, el Día de Canarias, que se celebrará el 30 de mayo. Sin embargo, este año cae en sábado, por lo que muchos empleados no podrán disfrutarlo como día libre.

Aun así, el Tribunal Supremo ha reconocido que, en determinados casos, los trabajadores afectados pueden reclamar una compensación cuando un festivo coincide con su día de descanso.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho laboral a los festivos retribuidos

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores recoge uno de los derechos laborales más valorados por los trabajadores, el calendario de festivos. La normativa establece un máximo de 14 días festivos al año, retribuidos y no recuperables, que se reparten en función de su ámbito territorial:

Diez de carácter nacional

Dos autonómicos

Uno insular (en el caso de Canarias)

Uno de ámbito local

El conflicto aparece cuando algunos de estos festivos coinciden con el fin de semana, como ocurre en 2026. En el caso de los domingos, lo habitual es que se trasladen al lunes siguiente para garantizar su disfrute. Esto es lo que sucederá con el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, que en Canarias pasará a celebrarse el lunes 2 de noviembre. De esta forma, la administración autonómica evita que los trabajadores pierdan ese día de descanso.

Sin embargo, cuando el festivo cae en sábado, la situación cambia por completo y no siempre existe ese traslado automático, lo que abre la puerta a dudas, conflictos laborales y diferencias según el tipo de jornada o convenio colectivo.

Estos trabajadores pueden recuperar un festivo que cae en sábado

El Tribunal Supremo ha reconocido recientemente un nuevo derecho para algunos trabajadores, que puedan recuperar los festivos que caigan en sábado. El alto tribunal explica que la clave no está en el día en sí, sino en si el trabajador pierde ese descanso dentro de su calendario laboral anual.

El criterio fijado por los jueces establece que los festivos y el descanso semanal son derechos distintos y no pueden solaparse si eso perjudica al trabajador. Sin embargo, este principio no se aplica de forma automática a toda la plantilla, sino que depende del tipo de jornada.

Los principales beneficiados son los empleados con turnos rotativos o jornadas de lunes a domingo. En estos casos, si un festivo coincide con su día de descanso asignado por cuadrante, pueden acabar disfrutando de menos días festivos que otros compañeros. Para evitar esa desigualdad, tienen derecho a solicitar una compensación, ya sea en forma de otro día libre o mediante retribución económica.

Por el contrario, quienes trabajan en horario fijo de lunes a viernes no tienen ese derecho automático. Si el festivo cae en sábado, simplemente no afecta a su jornada habitual. Solo podrían reclamar si, al hacer el cálculo anual de horas, superan el máximo fijado en su convenio colectivo.

Por eso, no todos los festivos que caen en fin de semana se recuperan, pero sí aquellos que hacen que algunos trabajadores pierdan días de descanso respecto a otros. Esto es lo que ocurrirá con el día de Canarias, el 30 de mayo, pero ya sabes si tienes derecho a recuperar ese festivo.