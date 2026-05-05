Así es la declaración de la renta para los estudiantes: límites y devolución

Si eres estudiante y has cobrado la beca MEC 2026-2027, no deberías incluirla en la declaración de la renta, ya que, por norma general, estas ayudas están exentas dentro de los límites establecidos por la normativa, sin que exista un tope fijo aplicable en todos los casos.

Las becas públicas concedidas por el Ministerio de Educación para cursar distintos estudios están excluidas de tributación en el IRPF, según el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que cumplan los principios de mérito, generalidad y publicidad de la convocatoria.

¿Cuáles son los límites de exención?

En función del tipo de estudios becados, la Agencia Tributaria establece distintos límites de exención:

Grado, Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas: la exención alcanza hasta los 6.000 euros anuales con carácter general. Si la ayuda incluye gastos de transporte y alojamiento, el límite se eleva hasta los 18.000 euros anuales.

la exención alcanza hasta los 6.000 euros anuales con carácter general. Si la ayuda incluye gastos de transporte y alojamiento, el límite se eleva hasta los 18.000 euros anuales. Doctorado: el límite se sitúa en 21.000 euros anuales.

el límite se sitúa en 21.000 euros anuales. Doctorado en el extranjero: al incluir la estancia fuera del territorio nacional, el límite asciende hasta 24.600 euros anuales.

No obstante, aunque la beca incluya residencia o cuantías elevadas, en la mayoría de los casos el importe total se mantiene por debajo del umbral exigible.

¿Qué ocurre si te pasas del límite?

Si la cuantía total de la beca supera el límite de exención establecido, no significa que tengas que tributar por todo el importe. Solo la parte que exceda ese límite se considera rendimiento del trabajo y, por tanto, debe incluirse en la declaración de la renta.

En la práctica, esto implica que la cantidad que se mantiene dentro del umbral sigue estando exenta, mientras que únicamente la diferencia pasa a tributar en el IRPF. Por ejemplo, si se reciben 7.200 euros y el límite aplicable es de 6.000 euros, solo tributarían 1.200 euros.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Además, si el estudiante cuenta con otros ingresos, como un trabajo a tiempo parcial, la parte exenta de la beca no se suma a estos para determinar la obligación de declarar. Sin embargo, la cuantía que sí tributa se incorpora al conjunto de rendimientos y puede influir en la obligación de presentar la declaración.

¿Cuándo puede el estudiante estar obligado a devolver la beca?

El Ministerio de Educación puede exigir la devolución de la beca si se incumplen los requisitos académicos durante el curso. Entre los supuestos más habituales se encuentran: no superar el porcentaje mínimo de créditos exigidos para el nivel de estudios correspondiente, abandonar los estudios durante el periodo de disfrute de la ayuda, proporcionar datos falsos en la solicitud o incurrir en incompatibilidad por la obtención de otra beca para los mismos estudios.

En los grados universitarios, la convocatoria establece que, si no se aprueba más del 50% de los créditos matriculados, podría exigirse la devolución de la cuantía total recibida.