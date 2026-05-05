Los jubilados canarios nacidos antes de 1964 pueden reclamar a Hacienda hasta 4.000 euros por cotizaciones indebidas durante su vida laboral

Miles de jubilados siguen pendientes del pago que Hacienda debe devolverles por las aportaciones a mutualidades que tributaron indebidamente durante su vida laboral. Este problema que afecta a más de 250.000 personas, según las estimaciones de la Seguridad Social, y que tiene todavía a muchos pensionistas esperando la devolución correspondiente. Los afectados pueden reclamar así su dinero.

La devolución de las antiguas cotizaciones a mutualidades se ha convertido en uno de los trámites más importantes para los jubilados de todo el país. Tras varias sentencias del Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria se ha visto obligada a corregir una situación que afectaba a miles de trabajadores, ya que muchos de ellos habían pagado impuestos dos veces por las mismas aportaciones, creando una situación ilegal.

Estos jubilados pueden reclamar su dinero

No todos los pensionistas están incluidos en este proceso de Hacienda. El derecho a recibir una devolución corresponde a las personas que cotizaron a mutualidades laborales antes del 1 de enero de 1979 y hoy cobran una pensión de la Seguridad Social.

Dentro de este grupo de jubilados hay dos situaciones distintas que dan derecho a la devolución de Hacienda:

Quienes trabajaron antes de 1967: pueden beneficiarse de una exención total en la parte proporcional de su pensión vinculada a esos años.

pueden beneficiarse de una exención total en la parte proporcional de su pensión vinculada a esos años. Trabajadores que cotizaron entre 1967 y 1978: tienen derecho a reducir un 25% la tributación de esa parte de la pensión.

Esto se traduce en devoluciones del IRPF correspondientes a los cuatro últimos ejercicios no prescritos, desde 2021 en adelante.

Cuánto dinero se está devolviendo

Las cantidades varían en función de la vida laboral de cada pensionista, pero en muchos casos suponen hasta 4.000 euros de rembolso. La Agencia Tributaria ya ha devuelto 3.800 millones de euros a los afectados entre 2024 y 2025. Según las estimaciones oficiales, esta cotización indebida afectaría a 4,8 millones de personas y tendría un coste para Hacienda de 6.000 millones de euros de los que aún están pendientes de ingresar 2.000 millones de euros.

Además, para futuras Declaraciones de la Renta, el ajuste ya se aplica automáticamente en los datos fiscales, lo que evita que los pensionistas vuelvan a pagar de más. A pesar del avance en los pagos, el proceso sigue lejos de completarse. Hacienda tiene 100.000 solicitudes pendientes de tramitación, muchas de ellas sin haber sido siquiera revisadas.

El retraso se debe en muchos casos a la falta de digitalización de los datos históricos, que obliga a revisar manualmente expedientes de los años 60 y 70. Además, el volumen de solicitudes ha generado problemas en la administración. También influyen los errores en el cruce de datos entre organismos o los casos más complejos, como las reclamaciones de herederos, que requieren documentación adicional.

El proceso para reclamar el dinero se ha simplificado en los últimos meses. Basta con presentar un formulario online específico para mutualistas a través de la web de la Agencia Tributaria, identificándose con Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital.

En la mayoría de los casos no es necesario aportar documentación, ya que la administración cruza los datos con la Seguridad Social. Solo en situaciones concretas, como expedientes incompletos o herencias, se solicita información adicional.