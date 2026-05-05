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El Ministerio de Trabajo lo hace oficial: los desempleados recibirán este día de mayo el paro del SEPE

El SEPE tiene un calendario mensual para que los beneficiarios de estas prestaciones por desempleo reiban sus ingresos

Este día será cuando los parados reciban el subsidio / SEPE

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Ya quedan pocos días para que los parados canarios reciban su ingreso mensual del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ministerio de Trabajo tiene un calendario de pagos establecido desde principios de año para que las personas desempleadas cobren en tiempo y forma sus prestaciones y subsidios por desempleo.

Este pago siempre genera muchas dudas porque no es igual que el de las pensiones. A diferencia de los jubilados, que cobran a final del mes anterior, los parados se tienen que esperar a mediados de mayo para tener el dinero.

La fecha oficial del SEPE en mayo

Según establece el SEPE, las prestaciones por desempleo se abonan habitualmente entre los días 10 y 15 de cada mes, pero en esta ocasión hay un pequeño cambio que afecta directamente a la fecha de cobro.

Este mes, el día 10 cae en domingo, por lo que, siguiendo la normativa, el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil. Por eso, la fecha oficial en la que se ordena el ingreso del paro es el lunes 11 de mayo.

A partir de ahí, los bancos hacen el pago a sus clientes entre el día 11 y el 15:

  • Banco Santander y Openbank: desde el 6 de mayo
  • CaixaBank: desde el 10 de mayo
  • BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Unicaja, Ibercaja y Abanca: a partir del 11 de mayo

Muchas entidades adelantan la transferencia a los días previos al oficial.

Estos parados no recibirán el adelanto

No todos los beneficiarios podrán cobrar antes. En algunos casos, el ingreso se ajustará estrictamente a la fecha oficial:

  • Si es el primer mes cobrando el paro
  • Si la prestación ha sido aprobada recientemente
  • Si existen incidencias administrativas

En estos casos, lo normal es que el dinero llegue dentro del plazo estándar del SEPE.

A diferencia de una nómina convencional, el SEPE paga a mes vencido. Es decir, en mayo se abona lo correspondiente a abril. Para ello, el organismo necesita cerrar el mes, cruzar datos con la Seguridad Social y calcular con precisión la cuantía exacta de cada prestación antes de enviar las órdenes de pago al sistema bancario.

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Este margen de varios días responde a una cuestión técnica, asegurar que cada beneficiario recibe la cantidad correcta y evitar errores o pagos indebidos.

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