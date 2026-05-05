GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Vuelco en las compras de petróleo de España en plena guerra: desplome de las llegadas de Oriente Medio y EEUU deja de ser el mayor vendedor
Libia, México y Brasil encabezan las importaciones de crudo y los cargamentos desde Irak se reducen a cero por el bloqueo del estrecho de Ormuz
La escalada en Oriente Medio sacude el mapa petrolero del que se nutre España. Durante el mes de marzo, el primero de la guerra en la región tras los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, las importaciones de crudo descendieron casi un 14%, hasta las 4,57 millones de toneladas, condicionadas por la convulsión geopolítica. Y la lista de grandes suministradores sufrió cambios de calado, según el último informe mensual de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
Estados Unidos pierde el liderato al que se encaramó hace meses y dejó de ser el mayor proveedor de crudo, con un ‘sorpasso’ masivo de Libia, México y Brasil, que se colocan en el podio de grandes vendedores. Y eso en un mes en el que las llegadas de petróleo desde Oriente Medio se desplomó a la mitad de los niveles del año pasado, pero con distintos comportamientos de los dos países de la región exportadores hacia la economía española: Arabia Saudí mantuvo las ventas estables, pero los cargamentos desde Irak se redujeron a cero por el bloque del estrecho de Ormuz y la imposibilidad de hacer pasar sus buques.
Libia se convirtió en el mayor vendedor de crudo hacia España, concentrando un 15,8% del total de las llegadas y tras disparar el flujo comercial un 47% en marzo. Le siguieron México (con el 15,3% de las importaciones) y Brasil (con el 15%). Los tres países desbancaron a Estados Unidos como principal suministrador, concentrando un 13,6% del volumen total de crudo recibido durante el primer mes de la guerra en Oriente Medio.
Tanto en marzo como en lo que va de año, África es la región que más petróleo está suministrando a la economía española gracias a los fuertes incrementos de Libia y de Nigeria, y han dejado atrás al volumen de compras realizadas por las empresas españolas a los países de América del Norte y a los de Latinoamérica.
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