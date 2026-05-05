Subir el alquiler por WhatsApp: ¿es legal y qué requisitos exige la ley?

La efervescencia del uso de los medios digitales para realizar comunicaciones llega al ámbito del alquiler de viviendas. Cada vez es más habitual que propietarios e inquilinos utilicen aplicaciones de mensajería como WhatsApp para tratar cuestiones relevantes. La nueva modalidad, ahora es notificar a través de esta app un tema tan sensible como la subida del alquiler. Y este es un punto que provoca dudas legales en ambos 'bandos': ¿es válido comunicar este cambio por WhatsApp?, ¿qué requisitos deben cumplirse para que tenga efectos jurídicos?

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece de manera cristalina que la actualización de la renta solo puede realizarse a través de este medio si dicha posibilidad se recoge en el contrato de arrendamiento. Además, el arrendador debe comunicarlo al inquilino de forma fehaciente, lo que abre el debate sobre si un mensaje de WhatsApp cumple con esta exigencia.

Uno de los puntos clave es que la actualización de la renta debe estar prevista en el contrato. Si no aparece reflejada, el propietario no podrá aplicar ninguna subida durante la duración del mismo. Este principio está recogido en el artículo 18 de la LAU, que regula las condiciones bajo las cuales puede revisarse el precio del alquiler.

En la mayoría de los contratos, esta actualización se vincula a un índice oficial, como el Índice de Precios al Consumo (IPC) o, más recientemente, al nuevo índice de referencia establecido por el Gobierno para limitar subidas en zonas tensionadas. Sin esta cláusula, cualquier intento de incremento sería considerado inválido.

¿Es válido comunicarlo por WhatsApp?

El uso de WhatsApp plantea interrogantes en cuanto a su validez legal. En principio, la ley no prohíbe este medio, pero exige que la notificación sea irrefutable: tiene que quedar constancia de que el mensaje ha sido enviado, recibido y leído por el destinatario.Y es dicho punto es donde surge el problema. Aunque WhatsApp permite verificar si un mensaje ha sido entregado o leído mediante el doble check, esto no siempre es suficiente desde el punto de vista jurídico. Los tribunales españoles han admitido en algunos casos este tipo de pruebas digitales. Sin embargo, se debe establecer la veracidad y autenticidad de dicha conversación, así como los interlocutores de dicho diálogo.

Para evitar confusión, muchos expertos recomiendan utilizar medios más seguros, como el burofax con acuse de recibo o una carta certificada. Estos sistemas ofrecen una garantía legal mucho mayor y evitan posibles impugnaciones.

Notificación debe ser clara y con fecha

Otro aspecto fundamental es el contenido del aviso. La comunicación de la subida del alquiler debe incluir el nuevo importe, la fecha a partir de la cual se aplicará y el cálculo utilizado para determinar el incremento. La LAU establece que la actualización solo puede hacerse en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Además, el propietario de la vivienda tiene que e respetar los límites legales vigentes, especialmente tras las medidas adoptadas en los últimos años para contener el aumento de los precios del alquiler.

En este sentido, no basta con enviar un mensaje informal. La notificación debe ser clara, precisa y completa. De lo contrario, el inquilino podría rechazar la subida por considerarla incorrecta o insuficientemente justificada.

Vivienda en alquiler en el Archipiélago. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Una situación frecuente es que el inquilino no conteste al mensaje de WhatsApp o ignore la comunicación. En estos casos, la falta de respuesta no implica necesariamente la aceptación de la subida. Para que la actualización del precio del alquiler de la vivienda sea efectiva, el dueño del inmueble debe poder demostrar que el inquilino ha recibido la notificación. Si no puede acreditarlo, podría tener dificultades para exigir el nuevo importe. Confiar únicamente en WhatsApp puede ser arriesgado, a pesar de que es un medio rápido y cómodo, no siempre ofrece las garantías necesarias.

Recomendaciones de los expertos

Los especialistas coinciden en que lo más efectivo es combinar la comunicación digital con un método tradicional que garantice la validez legal. Se puede informar de primeras por WhatsApp y después enviar un burofax que confirme el contenido del mensaje. De esta manera, se aprovecha la inmediatez de la mensajería instantánea sin renunciar a la seguridad jurídica. Se reduce el riesgo de disputas y se facilita la resolución de posibles desacuerdos.

Es importante, y muy recomendable que tanto el inquilino como el dueño de la vivienda alquilada conserven todas las conversaciones relacionadas con el contrato, precio del alquiler y otras cuestiones de la vivienda.

WhatsApp. / La Provincia

El debate sobre la subida del alquiler se produce en un momento de especial tensión en el mercado inmobiliario español. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han experimentado un incremento sostenido en los últimos años, especialmente en grandes ciudades. Este panorama hace que el Gobierno haya aprobado algunas medidas para limitar las subidas, incluyendo topes temporales y nuevos índices de referencia. La legislación vigente busca equilibrar la relación entre arrendador e inquilino, evitando abusos y garantizando la estabilidad en el acceso a la vivienda.

Incidir que el aviso de la subida del alquiler por WhatsApp no está prohibido, pero tampoco es la opción más segura. Para que la actualización sea válida, es imprescindible que esté prevista en el contrato y que se comunique de forma irrebatible. El uso de herramientas digitales puede facilitar la comunicación, pero no debe sustituir a los métodos que ofrecen garantías jurídicas.