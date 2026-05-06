Ya está confirmado en el BOE: este día festivo tan esperado desaparecerá del calendario laboral en 2027 y los trabajadores canarios lo perderán

Miles de canarios no acudieron a su trabajo el pasado viernes al coincidir con un día festivo. El 1 de mayo, Día del Trabajador, es una de las jornadas más esperadas por los empleados de todo el país, ya que supone un descanso retribuido en la mayoría de empleos. Sin embargo, el próximo año muchos no podrán disfrutarlo de la misma manera, ya que la fecha caerá en sábado, lo que cambiará por completo este beneficio según el calendario laboral y la organización de cada empresa.

Además, el festivo de este año, al caer en viernes, permitió disfrutar de un puente de tres días, desde el 1 hasta el 3 de mayo. Miles de canarios aprovecharon esta oportunidad para viajar, descansar o hacer planes fuera de casa. Sin embargo, el próximo año tendrán que buscar otras fechas si quieren organizar una escapada similar.

Este es uno de los 14 festivos retribuidos y no recuperables que reconoce el Estatuto de los Trabajadores, y uno de los festivos de carácter nacional fijados por la ley. Por eso, el calendario laboral puede anticiparse con facilidad, ya que el 1 de mayo aparece recogido como una de las cuatro fiestas que deben respetarse en el ámbito nacional, según el artículo 37.2, junto a la Natividad del Señor, 25 de diciembre, Año Nuevo, 1 de enero, y la Fiesta Nacional de España, 12 de octubre.

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

Sin embargo, en 2028 este festivo por el 1 de mayo se vuelve a recuperar, porque al ser año bisiesto, el día que debería ser domingo, se adelanta al lunes, volviendo a tener los 3 días de puente.

En 2026, varios festivos también se pierden

Este año, la misma situación se repetirá con varios festivos. El Día de Canarias, 30 de mayo, caerá en sábado, por lo que muchos trabajadores no podrán disfrutar de este festivo regional si ese día ya forma parte de su descanso habitual. Lo mismo ocurrirá con la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, festivo nacional que también coincidirá en sábado.

Otro caso será el Día de Todos los Santos, que cae en domingo 1 de noviembre. En esta ocasión, el Gobierno de Canarias ha optado por trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre, permitiendo que más trabajadores puedan disfrutar de esa jornada libre. Sin embargo, el Día de la Constitución, 6 de diciembre, que también cae en domingo, se mantendrá en su fecha original, por lo que muchos empleados no podrán beneficiarse de ese descanso adicional.