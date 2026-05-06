El Grupo Anfi obtiene un reconocimiento internacional por su calidad de servicio

El Grupo Anfi ha sido distinguido con el certificado ‘Gold Crown Resort 2026’, un galardón internacional que reconoce la calidad en el servicio dentro del sector vacacional. Este distintivo es concedido por RCI, una de las principales redes mundiales de intercambio de complejos turísticos.

La concesión de este reconocimiento sitúa a la empresa entre los complejos mejor valorados a nivel global, tras competir con más de 4.000 resorts ubicados en cerca de un centenar de países. La red de RCI cuenta con millones de afiliados en todo el mundo, lo que convierte este tipo de certificaciones en un referente dentro de la industria.

La valoración de los clientes, clave en el proceso

Uno de los aspectos más relevantes de este reconocimiento es que se basa en la opinión directa de los huéspedes. Las valoraciones se recogen a través de encuestas independientes realizadas a los usuarios, lo que permite medir la experiencia real del cliente durante su estancia.

Este sistema de evaluación tiene en cuenta factores como la atención recibida, el estado de las instalaciones y la calidad general del servicio. Según fuentes del sector, este tipo de indicadores se ha convertido en un elemento clave para medir la competitividad de los destinos turísticos.

Más de tres décadas de actividad en el sur de Gran Canaria

Con más de 30 años de trayectoria, el grupo Anfi ha consolidado su presencia en el sur de Gran Canaria. Actualmente, dispone de más de 5.000 plazas alojativas repartidas en varios complejos, además de instalaciones complementarias como campos de golf y villas de alto nivel.

Cada año, el grupo recibe a más de 100.000 visitantes, en su mayoría turistas internacionales. Este volumen de actividad refleja el peso del turismo en la economía canaria, un sector estratégico para el archipiélago.

La importancia del equipo humano y la atención personalizada

Desde la organización que concede el galardón se destaca que la excelencia turística no depende únicamente de las infraestructuras, sino también del factor humano. La implicación del personal, la atención cercana y la capacidad de respuesta ante las necesidades del cliente son aspectos determinantes en la valoración final.

En esta línea, la empresa subraya que la fidelización de sus clientes es uno de sus principales objetivos. Mantener estándares elevados de calidad y mejorar la experiencia del visitante son elementos clave para consolidar su posicionamiento en el mercado.

Retos de futuro en un sector competitivo

El reconocimiento llega en un contexto en el que el sector turístico afronta nuevos desafíos, como la adaptación a las demandas de los viajeros, la sostenibilidad y la digitalización de los servicios. Mantener este tipo de certificaciones implica un esfuerzo constante por mejorar y adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.

Desde la compañía aseguran que continuarán trabajando en la mejora de sus servicios con el objetivo de mantener la confianza de sus clientes y reforzar su presencia en el mercado internacional.