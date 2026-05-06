Es oficial: Hacienda abre hoy el plazo para que los contribuyentes canarios presenten la Declaración de la Renta por teléfono con un técnico
La Agencia Tributaria abre este nuevo canal para que puedas hacer la gestión desde casa con un asesor de la Administración
Los contribuyentes canarios tienen desde hoy una nueva opción para presentar la declaración de la Renta. La Agencia Tributaria ha activado el servicio telefónico del plan 'Le Llamamos', que permite presentar el borrador con la ayuda de un técnico de Hacienda, siempre que se haya solicitado cita previa. Esta modalidad llega casi un mes después del inicio de la campaña por internet, disponible desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Para usar el servicio telefónico, es necesario pedir cita desde el 29 de abril, y las llamadas comienzan este 6 de mayo, según el calendario oficial de la Agencia Tributaria.
El plan 'Le Llamamos' es una de las vías más utilizadas por quienes prefieren recibir asistencia directa sin desplazarse a una oficina. En campañas anteriores, más de un millón de contribuyentes recurrieron a este sistema para presentar su declaración.
Así funciona el servicio telefónico de Hacienda
El procedimiento es sencillo, pero requiere seguir este plan:
- Solicitar cita previa: puede hacerse por internet, a través de la app oficial o mediante teléfono.
- Contacto de la Agencia Tributaria: Una vez elegida la fecha, será la propia Agencia Tributaria la que contacte con el contribuyente en el tramo horario asignado.
- Revisión de información: Durante la llamada, el técnico revisa la información disponible, solicita los datos necesarios
- Presentación: Si todo es correcto, ya puedes dejar presentada la declaración en ese mismo momento.
Todo el proceso se realiza en una única conversación, por lo que es fundamental tener preparada la documentación. Entre los datos que se suelen pedir están: el DNI, el número de referencia o sistema Cl@ve, el IBAN y cualquier justificante que no aparezca en los datos fiscales, como deducciones por alquiler o donativos.
Estos contribuyentes pueden usar este sistema
No todos los contribuyentes pueden acceder a esta modalidad. Hacienda reserva este servicio para declaraciones de complejidad media o baja, por lo que quedan fuera perfiles como autónomos, personas con rentas elevadas o quienes hayan realizado múltiples operaciones patrimoniales. En estos casos, la alternativa sigue siendo la vía online a través de Renta WEB o la atención presencial en oficinas, cuyo plazo se activa el 1 de junio.
El plan telefónico se ha consolidado como una de las fórmulas preferidas por los contribuyentes en los últimos años. La posibilidad de recibir ayuda personalizada sin salir de casa ha disparado las solicitudes, lo que hace que las citas se agoten rápidamente en muchos casos.
Por eso, desde la Agencia Tributaria recomiendan no esperar demasiado para reservar turno, que se puede hacer a través de este enlace. Además, recuerdan que si no se puede atender la llamada, es importante anular la cita para que otro usuario pueda aprovechar ese hueco.
Aunque el proceso esté guiado por un técnico, Hacienda insiste en que la responsabilidad final de los datos es siempre del ciudadano. Esto implica revisar con atención la información y comunicar cualquier dato que pueda afectar al resultado.
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