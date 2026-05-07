Confirmado por el Tribunal Supremo: los desempleados canarios pueden cobrar a la vez este subsidio del SEPE y esta pensión

Los parados de Canarias han recibido una buena noticia, sobre todo quienes cobran un subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tienen dificultades para llegar a final de mes. El Tribunal Supremo ha reconocido este derecho para los mayores de 52 años, ya que tienen la posibilidad de compatibilizar esta ayuda con una pensión de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ambos organismos y no se superen los límites de renta fijados.

Esto también afecta a miles de trabajadores con una incapacidad permanente total. Las mismas cotizaciones ya pueden utilizarse para acceder tanto a la pensión como al subsidio para mayores de 52 años. Muchas de estas personas que cobran una pensión de incapacidad permanente total pensaban hasta ahora que no podían acceder al ingreso del SEPE, porque este los rechazaba. Sin embargo, varias sentencias recientes han corregido ese criterio y abren la puerta a compatibilizar ambas prestaciones.

Estos trabajadores tendrán más ayudas

El cambio afecta a las personas que después de recibir la incapacidad han vuelto a trabajar en empleos compatibles con sus limitaciones y posteriormente han perdido ese trabajo. En estos casos, el Alto Tribunal considera que las cotizaciones acumuladas durante toda la vida laboral pueden computarse también para acreditar el acceso al subsidio.

La clave está en que el subsidio para mayores de 52 años no utiliza esas cotizaciones como un nuevo pago, sino como una forma de comprobar que el trabajador tendrá derecho a una futura jubilación contributiva. Por eso, la Justicia entiende que el SEPE no puede impedir que se vuelvan a tener en cuenta.

El requisito que más solicitudes bloquea: vigila tus ingresos y rentas

Aunque lo que ha dicho el Supremo beneficia a los trabajadores y desempleados, eso no significa que la ayuda se conceda automáticamente. El obstáculo principal es el límite de ingresos. Para cobrar el subsidio de mayores de 52 años, el solicitante no puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional mensual, excluidas las pagas extras. En 2026, ese límite ronda los 945 euros al mes.

Aquí aparece el principal problema para muchos pensionistas de incapacidad permanente total: el SEPE cuenta la propia pensión como renta. Si la cuantía mensual supera ese tope, el subsidio será denegado aunque se cumplan todos los demás requisitos. Por ejemplo, un trabajador con una incapacidad de 850 euros mensuales sí podría acceder al subsidio si reúne el resto de condiciones. En cambio, otro pensionista que cobre 1.000 euros quedaría automáticamente fuera por exceso de rentas.

Además del límite económico, el organismo impone otros requisitos:

Edad: tener 52 años o más en el momento de solicitar la ayuda.

tener 52 años o más en el momento de solicitar la ayuda. Trabajo: También es obligatorio haber generado una nueva situación legal de desempleo después de recibir la incapacidad permanente total. No basta con cobrar la pensión: el trabajador debe haber vuelto a trabajar en una actividad compatible con su estado físico y perder posteriormente ese empleo por despido, fin de contrato o una causa ajena a su voluntad.

También es obligatorio haber generado una nueva situación legal de desempleo después de recibir la incapacidad permanente total. No basta con cobrar la pensión: el trabajador debe haber vuelto a trabajar en una actividad compatible con su estado físico y perder posteriormente ese empleo por despido, fin de contrato o una causa ajena a su voluntad. Paro: Es fundamental haber agotado previamente una prestación o subsidio por desempleo . El subsidio para mayores de 52 años funciona como una ayuda de último recurso dentro del sistema de protección.

Es fundamental . El subsidio para mayores de 52 años funciona como una ayuda de último recurso dentro del sistema de protección. Cotizaciones: Debes tener cotizados al menos 15 años a la Seguridad Social y que dos de esos años estén dentro de los últimos 15, además de haber cotizado un mínimo de seis años por desempleo en el Régimen General.

El SEPE presta atención sobre este último punto, ya que el organismo entendía que las cotizaciones usadas para la incapacidad ya no podían servir para otra prestación. El Supremo ha dejado claro que esa interpretación no era correcta.

La compatibilidad solo es posible con la incapacidad permanente total, ya que este grado permite desempeñar otros trabajos distintos de la profesión habitual. En cambio, una incapacidad permanente absoluta, que inhabilita para cualquier actividad laboral, impediría acceder a este subsidio por no poder mantenerse disponible para trabajar.

Una ayuda que sigue cotizando para la jubilación

Uno de los puntos más importantes del subsidio para mayores de 52 años es que continúa generando cotizaciones para la futura pensión de jubilación. Mientras se cobra esta ayuda, el SEPE cotiza por el trabajador a la Seguridad Social tomando como referencia el 125% de la base mínima vigente. Esto permite que la futura jubilación no se vea tan perjudicada durante los años sin empleo.

Además, los beneficiarios deben mantener activa su demanda de empleo, renovar el paro periódicamente y presentar cada año la declaración anual de rentas para demostrar que siguen cumpliendo el requisito económico.

Las sentencias son un alivio para muchos trabajadores que habían visto rechazadas sus solicitudes en los últimos años. Aun así, los expertos en derecho laboral recuerdan que cada expediente se analiza de forma individual y que el límite de rentas continúa siendo el filtro más difícil de superar.