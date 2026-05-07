Así es el nuevo Plan Auto 2030: ayudas de hasta 5.500 euros por la compra de un coche en 2026

La iniciativa del Gobierno contempla subvenciones directas que pueden alcanzar hasta los 5.500 euros por la adquisición de un coche eléctrico, además de descuentos adicionales aplicados en el propio concesionario, con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.

¿Qué es el Plan Auto 2030?

El Plan Auto 2030 es una estrategia integral diseñada para modernizar y descarbonizar el sector automovilístico español. La nueva hoja de ruta abarca desde la fabricación de vehículos hasta el despliegue de infraestructuras de recarga, pasando por la digitalización del transporte, y amplía el alcance del anterior Plan MOVES (Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible).

Los coches eléctricos, factor clave en la descarbonización / Pixabay

Con el objetivo de cumplir los compromisos europeos en materia climática, España busca reducir de forma significativa las emisiones de CO₂. De cara a 2030, se prevé que circulen al menos 5 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables por las carreteras españolas, junto con la instalación de alrededor de 100.000 puntos de recarga públicos.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Las ayudas del Plan Auto 2030 pueden alcanzar hasta los 5.500 euros, dependiendo de cada caso concreto. El Gobierno ofrecerá subvenciones de hasta 4.500 euros por la compra de un turismo eléctrico, mientras que los concesionarios deberán aplicar un descuento mínimo adicional de 1.000 euros en la factura final.

Asimismo, el importe variará en función de distintos factores como el tipo de vehículo, su precio o el lugar de fabricación. Los coches eléctricos, los más eficientes o aquellos producidos en Europa serán los que accedan a las cuantías más altas.

En el caso de las furgonetas N1 con una masa máxima de 3.500 kg, la ayuda puede ascender a 5.000 euros en lugar de 4.500. Por su parte, en el caso de las motocicletas eléctricas clasificadas como L3e, L4e y L5e, el importe se sitúa en torno a los 1.100 euros, mientras que para los cuadriciclos eléctricos (L6e y L7e) puede llegar a los 1.500 euros.

¿Cómo puedo acceder a las ayudas del Plan Auto 2030?

Para poder acceder a las ayudas del Plan Auto 2030 será necesario cumplir una serie de requisitos establecidos en el programa, que está dirigido principalmente a la compra de vehículos eléctricos o electrificados nuevos. La iniciativa se gestionará a través de cada comunidad autónoma y, en la mayoría de los casos, el concesionario podrá ayudar con la tramitación.

El Plan Auto 2030 se presenta como una de las grandes apuestas del Gobierno para impulsar el coche eléctrico en España, combinando ayudas directas, descuentos en el punto de venta y medidas para reforzar toda la cadena del sector automovilístico.

Una iniciativa que no solo busca facilitar el acceso a vehículos más sostenibles, sino también acelerar la transformación de la movilidad en los próximos años y cumplir con los objetivos europeos de reducción de emisiones.