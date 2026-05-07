Las Palmas de Gran Canaria ofrece el gasoil y la gasolina 95 más baratos de la provincia este jueves

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. Allí tiene un precio de 1,399€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde el precio del Gasóleo A es de 1,399€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 7 de mayo, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,395€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el diésel está a 1,399€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,399€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 7 de mayo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,249€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,249€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,539€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,539€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 7 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,379€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,479€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,479€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 7 de mayo, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,320€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,359€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,498€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, jueves 7 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece el gasoil a 1,399€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,399€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,395€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,429€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,477€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,477€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 7 de mayo, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,319€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,450€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,459€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/05/2026 8:14:25]