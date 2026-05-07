La revalorización, más que el envejecimiento, trae otro récord de gasto en pensiones a Canarias

La nómina de las pensiones dejó en abril una nueva suma récord en España (14.336,2 millones de euros) y también en Canarias (474,45 millones). Nada extraño teniendo en cuenta la revalorización ligada a un IPC que se mueve al alza en los últimos años. Y es este factor y no el envejecimiento el que más hace crecer los números.

Sin obviar la certeza de que el paso a la edad de retiro de los baby boomers es un factor protagonista, no es sin embargo esta circunstancia la que más exige a las arcas de la Seguridad Social. En comparación con el año pasado, el total de las pensiones abonadas en el Archipiélago en el cuarto mes del año registra un incremento del 7,5% (33,1 millones más), mientras que el de beneficiarios aumenta solamente el 2,6% hasta dejar el total en la comunidad autónoma en los actuales 379.852.

Igual de claro

Poner la atención únicamente en los pagos por concepto de jubilación –dos tercios en el caso de Canarias y algo más (73,3%) en el del conjunto del país– deja igual de clara la circunstancia mencionada. En el último año, las pensiones percibidas por los ciudadanos de las Islas que ya han cerrado su vida laboral tras superar los 65 años se han incrementado un 7,18% hasta sumar un total de 312,87 millones de euros.

Sin embargo, el número de perceptores también se movió al alza, pero frenó en el 2,33%. Es decir, el crecimiento del dinero necesario para que cada isleño cobre su pensión multiplica por más de dos al del número de jubilados en los últimos doce meses.

Trabajadores por jubilado

Quienes venden planes de pensiones tienen la matemática de su parte cuando aluden a la insostenibilidad del sistema en el medio plazo. Actualmente, en Canarias hay 2,66 trabajadores por cada jubilado, una ratio que mejora la estatal (2,3). Sin embargo, un estudio de la Fundación Adecco sitúa al Archipiélago como uno de los territorios que más van a padecer el envejecimiento de la población hasta el año 2035.

En ese momento, el trabajo de Adecco prevé que al mercado laboral ingrese tan solo un trabajador por cada 3,3 que lo dejen para jubilarse. En ese caso, la comunidad autónoma sí se sitúa por encima de la media española que será de 2,9 jubilaciones por cada nuevo ocupado. Es decir, las Islas registrarán con cierto retardo el fenómeno derivado de los bajos índices de natalidad de las últimas década combinados con los muy altos del conocido como baby boom de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Migración

En todo este proceso existe una variable que solo puede intuirse, como es el comportamiento de los flujos migratorios. La condición de país de servicios que tiene España, y más en el caso de Canarias, lo convierte en intensivo en mano de obra. Eso va en contra de la especialización, con lo que quienes tienen que dejar su país para contar con un futuro tienen más fácil encontrar trabajo. Solo la llegada de migrantes aparece en este momento como garantía para el mantenimiento del actual sistema de pensiones.

En cualquier caso, puede aparcarse el informe de la Fundación Adecco y comprobar que ya en los últimos diez años Canarias ha recibido un impacto notable en lo que se refiere al crecimiento de la nómina mensual que se abona por la totalidad de las pensiones (viudedad, orfandad, incapacidad permanente y favor familiar, además de jubilación).

Últimos diez años

En abril del año 2016 se pagaron en el Archipiélago 248,14 millones de euros en pensiones, que son 226,31 millones menos de los que se necesitaron el mes pasado. El salto en el mencionado decenio fue, por tanto, del 91,2%. De ese total, 150,07 millones de euros fueron a parar a manos de la población jubilada, con lo que el crecimiento en este caso en ese mismo periodo fue del 92,1%.

¿Y cómo se ha comportado en estos diez últimos años la nómina de beneficiarios? También ha crecido con intensidad, pero de manera mucho más tenue. En el mes de abril de 2016 recibieron en sus cuentas corrientes en concepto de pensión por jubilación 165.309 residentes en las Islas, cantidad que es un 30,3% menor que la actual. Es decir, en este caso la evolución al alza de la suma pagada triplica (y unas décimas más) a la experimentada por el número de beneficiarios que ya han aparcado su vida laboral.

La circunstancia se mantiene en toda su extensión cuando se analiza el comportamiento mostrado por todas las pensiones en conjunto. En este caso, el aumento registrado en diez años ha sido del 91,2%, mientras que el número de quienes tienen derecho al cobro lo hizo un 27,5%.