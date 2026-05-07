Sentencia
El tribunal comercial de EEUU bloquea el arancel global del 10% impuesto por Trump
Los jueces consideran que el presidente del país invocó "de forma incorrecta" una ley de hace décadas
EFE
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.
El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.
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