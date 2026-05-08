Canarias prepara un 'plan b' para salvar la pérdida de 240 millones europeos para descarbonización

En la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias han decidido emplear hasta el último aliento en salvar la financiación de los proyectos que han obtenido fondos Next Generation para la descarbonización de las Islas. Muchos de ellos ya se están ejecutando, pero su entrada en funcionamiento está muy lejos de llegar antes de que finalice el verano, fecha tope impuesta por la Comisión Europea (CE).

Tras la clara negativa del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, a la prórroga de un año que solicitó la pasada semana Pedro Sánchez para la ejecución de las iniciativas, el equipo del consejero Mariano Hernández Zapata (PP) prepara un plan b que pasa por habilitar «otros fondos» que vengan a tapar el agujero que dejará la fuga de las ayudas europeas.

Pérdida de empleo

Se agotan los plazos sin posibilidad de acometer las inversiones más importantes. Por ejemplo, las previstas para las comunidades energéticas, de las que media decena han sido merecedoras de subvenciones. La dinamización de la economía, la creación de puestos de trabajo de calidad –en torno a 3.000 directos y otros tantos indirectos– y la descarbonización del Archipiélago animan a no cejar en el empeño.

Zapata y los suyos han solicitado una reunión al Ministerio de Hacienda para exponer los caminos posibles a recorrer en busca de la financiación necesaria. En paralelo, a pesar del portazo de Europa, se mantiene abierta la vía de la petición a Bruselas de una prórroga, si bien a estas alturas la posibilidad de éxito de dicha estrategia se tiene por «complicada o ya casi imposible», según confirman desde la consejería.

Comisión parlamentaria

El consejero compareció ayer en la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento de Canarias. En ningún momento de su intervención dio por acabada la batalla. Tampoco cuando el diputado autonómico socialista Marcos Bergaz relató que de los 1.700 millones de euros «de solidaridad comunitaria» que consiguió el Gobierno progresista (2019-2023) para Canarias, 727 millones están aún «pendientes de ejecutar, el 42%».

A dichos números, recogidos en un informe elaborado por la Consejería de Hacienda el pasado mes de diciembre, añadió la devolución de «más de 50 millones», que ya ha tenido lugar, y «la previsión» de que esa cifra puede crecer hasta «los 200 millones de euros».

Elaboración informe

Los más de cuatro meses transcurridos desde la elaboración del informe sirvieron al consejero Hernández Zapata para evidenciar el desfase de los números. «Los expedientes han avanzado hasta el 55% de justificaciones», es decir, expedientes cerrados, mientras que aún deben llegar a ese estado otros «3.700» de las solicitudes que aspiraron a contar con financiación europea. Según sus cálculos, la estimación para este año es que se ejecuten «309 millones de euros de los fondos Next».

Hernández Zapata atribuyó el acelerón, «no solo al plan de choque puesto en marcha» por su consejería, sino también «al compromiso del personal de la consejería». De lo contrario, explicó a Bergaz, no habría sido posible dar la vuelta «al bloqueo importante» que, según expuso, dejó el anterior Ejecutivo regional, comandado por el PSOE.

Tapón

«Más de 15.000 expedientes por tramitar, procedimientos demasiado lentos y que provocaron que la transición energética no avanzara al ritmo que Canarias demandaba», sostuvo el consejero.

Según las cuentas del integrante del Gabinete de Fernando Clavijo, «el plan de choque» diseñado por su departamento ha permitido la «concesión de más de 500 millones de los fondos», lo que Bergaz no negó, pero sí colocó dicho montante frente a los «solo 159 millones ejecutados», es decir, con las obras finalizadas, que es lo que se exige a los adjudicatarios para abonarles las subvenciones concedidas.

Muy por encima

Zapata situó el volumen de ejecución muy por encima, tras «descolgar el teléfono expediente a expediente para comunicar a los ciudadanos cómo deben hacer para cobrar las subvenciones».

El enfrentamiento dialéctico entre el consejero y el diputado socialista creció cuando el segundo recordó a Zapata que la llegada de los fondos europeos para descarbonizar Canarias padeció «el voto en contra del PP. Se lograron salvar por la abstención de un partido negacionista», añadió en referencia a la posición de Vox frente al cambio climático.

Diferente éxito

Por contra el consejero le explicó que mientras el Archipiélago intenta sin éxito obtener más tiempo para evitar la devolución de fondos que ya están adjudicados, el Gobierno central corre mejor suerte.

De ese modo se refirió Hernández Zapata a los dos años de gracia que el Ejecutivo español ha obtenido para los grandes proyectos que gestiona de manera directa a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Entre ellos se encuentran las prospecciones para la geotermia de alta entalpía prevista en el Archipiélago; la primera de ellas, ya en marcha en Vilaflor (Tenerife).