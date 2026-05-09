Idealista retira un anuncio que usaba la salud de los ocupantes como reclamo para vender una vivienda

La venta de una vivienda en régimen de nuda propiedad ha vuelto a situar al mercado inmobiliario en el centro de la polémica. Un anuncio publicado en Idealista, y posteriormente retirado, incluía referencias explícitas al estado de salud de los residentes del inmueble, con menciones a enfermedades como “diálisis y diabetes”. La información aparecía vinculada a la previsión de disponibilidad de la vivienda, lo que desató una oleada de críticas por el uso de datos personales sensibles como argumento comercial.

El caso ha reabierto una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la información en la compraventa de una vivienda cuando esa operación depende, en la práctica, de la esperanza de vida de quienes la ocupan?

Una fórmula legal en expansión

La nuda propiedad es una figura recogida en el Código Civil que permite vender un inmueble manteniendo el usufructo vitalicio. Es decir, el comprador adquiere la propiedad, pero no puede disponer de la vivienda hasta el fallecimiento del usufructuario.

En los últimos años, esta fórmula ha ganado presencia en España, especialmente entre personas mayores que buscan obtener liquidez sin abandonar su casa. El aumento de la esperanza de vida, el encarecimiento de la vivienda y la necesidad de complementar pensiones o afrontar gastos personales han contribuido a extender este tipo de operaciones.

El problema, por tanto, no está en la figura jurídica en sí, sino en la forma en que se comercializa. Y ahí es donde el anuncio retirado ha abierto una grieta.

El anuncio que cruzó la línea

La publicación hacía referencia directa a enfermedades concretas de los ocupantes de la vivienda. Aunque no los identificaba con nombre y apellidos, la mención a datos médicos sensibles generó dudas inmediatas sobre su encaje en la normativa de protección de datos.

La información relativa a la salud tiene una protección reforzada en el Reglamento General de Protección de Datos. Su tratamiento exige consentimiento explícito y una justificación clara. En este caso, la cuestión es si el estado de salud de una persona puede utilizarse como dato relevante para incentivar una operación inmobiliaria.

La respuesta, al menos desde el punto de vista ético, parece haber sido contundente. La publicación provocó rechazo en redes sociales y obligó a retirar el anuncio tras su difusión.

Entre la transparencia y la dignidad

Más allá de la posible infracción legal, la polémica tiene una dimensión moral evidente. Convertir la enfermedad o la expectativa de fallecimiento de una persona en un elemento de rentabilidad ha sido interpretado por muchos como una línea roja.

La nuda propiedad puede ser una herramienta útil para propietarios de edad avanzada, pero su promoción exige especial cuidado. Informar de las condiciones jurídicas de una venta no equivale a exponer detalles íntimos de quienes habitan la vivienda.

El mercado puede valorar plazos, riesgos y expectativas, pero no debería convertir la fragilidad humana en un reclamo comercial.

El papel de las plataformas

La controversia también ha puesto el foco en Idealista y en el papel de los grandes portales inmobiliarios. La plataforma retiró el anuncio después de que el caso trascendiera, pero el episodio plantea dudas sobre los mecanismos de revisión previa.

Obras de las 131 viviendas de alquiler asequible en Tamaraceite / Andrés Cruz

Los portales digitales funcionan como escaparates masivos. Cada día publican miles de anuncios y combinan filtros automáticos con revisiones manuales. Sin embargo, casos como este evidencian que esos controles pueden no ser suficientes cuando el contenido afecta a derechos fundamentales.

La pregunta de fondo es si las plataformas deben limitarse a retirar contenidos una vez denunciados o si tienen que reforzar sus sistemas para impedir que anuncios de este tipo lleguen a publicarse.

Un mercado cada vez más sensible

El debate llega en un contexto de envejecimiento de la población y de fuerte tensión en el acceso a la vivienda. Con una parte creciente de la sociedad por encima de los 65 años, las operaciones de nuda propiedad pueden seguir aumentando en los próximos años.

Precisamente por eso, expertos del sector reclaman reglas más claras. Entre las posibles medidas figuran directrices específicas para la publicidad de inmuebles vendidos bajo esta fórmula, así como la prohibición expresa de incluir datos médicos, familiares o personales que no sean imprescindibles para la operación.

La transparencia comercial, sostienen, no puede convertirse en una excusa para vulnerar la intimidad.

Un debate que no se cierra con la retirada

La eliminación del anuncio ha cerrado el episodio concreto, pero no el debate de fondo. La nuda propiedad seguirá formando parte del mercado inmobiliario y puede responder a necesidades reales de muchas personas mayores. Pero su desarrollo dependerá también de los límites que se impongan a su comercialización.

Porque una cosa es informar de las condiciones jurídicas de una vivienda y otra muy distinta utilizar la enfermedad de quienes la ocupan como argumento de venta. Ahí, entre el dato y el reclamo, se encuentra la frontera que este caso ha vuelto a poner en discusión.