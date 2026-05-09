La UE lo hace oficial: adiós a los envases de plástico para frutas y artículos de hostelería a partir de 2030

Europa sigue endureciendo su estrategia contra los residuos plásticos y ya ha puesto fecha a una de las medidas más ambiciosas de los últimos años. A partir de 2030, quedarán prohibidos determinados envases de plástico de un solo uso utilizados para frutas frescas, productos de hostelería y monodosis en bares, restaurantes y hoteles, dentro del nuevo Reglamento europeo sobre Envases y Residuos de Envases.

¿Qué productos quedarán prohibidos?

La legislación europea afecta de forma directa a varios formatos de envases de plástico de un solo uso que actualmente son habituales tanto en supermercados como en el sector hostelero. Entre ellos, se incluyen los envases para frutas y hortalizas frescas preenvasadas en cantidades inferiores a 1,5 kilos, así como recipientes utilizados para alimentos y bebidas consumidos en hoteles, bares y restaurantes.

Alimentos envasados en plástico en un supermercado. / Agencias

Asimismo, también desaparecerán los envases de salsas, azúcar, leche o café, las conocidas “monodosis” de plástico utilizadas habitualmente en hostelería. Además, los pequeños productos de higiene presentes en hoteles, como champús y geles monodosis, dejarán de utilizarse a partir de 2030.

No obstante, la normativa aclara que la prohibición se centra específicamente en los envases de plástico de un solo uso, por lo que algunas alternativas fabricadas en papel o materiales reutilizables sí podrán seguir utilizándose.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

El Reglamento europeo fija el 1 de enero de 2030 como la fecha límite para que estos productos dejen de comercializarse dentro de la Unión Europea. Hasta entonces, supermercados, fabricantes y establecimientos hosteleros deberán adaptar progresivamente sus sistemas de envasado y apostar por formatos reutilizables, reciclables o a granel.

Los sobres de ketchup también van a ser perjudicados por esta medida / Pixabay

La medida forma parte de la estrategia europea para reducir la generación de residuos y avanzar hacia una economía circular, con objetivos de reducción de envases del 5% para 2030, del 10% para 2035 y del 15% para 2040.

Con la eliminación de muchos envases cotidianos, la Unión Europea busca cambiar tanto la forma de consumir en supermercados como la experiencia en bares, restaurantes y hoteles durante los próximos años. El objetivo desde Bruselas es reducir de forma drástica la generación de residuos, fomentar la reutilización y limitar el impacto ambiental de millones de envases que terminan cada año en vertederos o ecosistemas naturales.