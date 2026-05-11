El Gobierno lo hace oficial: los canarios nacidos entre 1996 y 2008 tendrán descuentos de hasta el 90% en transporte público con el Verano Joven 2026

El inicio del Verano Joven 2026 está a la vuelta de la esquina y miles de jóvenes canarios esperan con interés la puesta en marcha del programa de este año. La nueva edición llega con una novedad especialmente relevante para las islas, ya que permitirá corregir una desigualdad histórica en el acceso a estas ayudas. Por primera vez, los residentes en Canarias que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de los descuentos en el transporte público impulsados por el Ministerio de Transportes, unas bonificaciones que cada verano aprovechan miles de jóvenes en toda España.

Aunque el Ejecutivo todavía no ha oficializado la nueva convocatoria, pero la continuidad de este programa ya está confirmada. A finales de 2025, la Consejería de Bienestar Social confirmaba un acuerdo con Transporte para la inclusión de los jóvenes canarios en estas subvenciones que permiten viajar barato durante las vacaciones estivales.

El calendario del Verano Joven será similar al de años anteriores

La iniciativa permitirá nuevamente a miles de jóvenes acceder a descuentos de hasta el 90% en trenes, autobuses, vuelos o barcos entre julio y septiembre. La previsión es que el Ejecutivo apruebe el programa entre finales de mayo y principios de junio, siguiendo el calendario habitual de las últimas campañas. Si se mantiene el mismo esquema, los descuentos estarán disponibles para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

La medida beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, siempre que tengan nacionalidad española o residencia legal en España.

Los requisitos generales del Verano Joven 2026 son:

Tener entre 18 y 30 años.

Residir legalmente en España.

Registrarse previamente en la web del Ministerio.

Solicitar el código al menos 24 horas antes de comprar el primer billete.

Descuentos de hasta el 90% en tren y autobús

El programa mantendrá, previsiblemente, las grandes rebajas que ya marcaron las ediciones anteriores. Entre ellas destacan:

90% de descuento en autobuses estatales.

90% en trenes de Media Distancia y Ancho Métrico.

50% en trenes Avant.

50% en Alta Velocidad y larga distancia, incluidos AVE, Avlo, Ouigo e Iryo, con un límite aproximado de 30 euros por billete.

50% de rebaja en el pase Interrail Global Pass adquirido a través de Renfe.

Para acceder a los descuentos será obligatorio registrarse previamente en la plataforma oficial del Ministerio de Transporte. Tras validar los datos personales, cada usuario recibirá un código identificativo personal e intransferible que deberá introducir al comprar los billetes.

Además, en la edición de este año se incluirá el transporte marítimo y el aéreo, por lo que los residentes fuera de la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, también podrán aplicar estos descuentos que se anunciarán próximamente.

El código será personal y no podrá compartirse. El Ministerio también vigilará el uso fraudulento o las reservas masivas no utilizadas, pudiendo bloquear cuentas si detecta irregularidades.