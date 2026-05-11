Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo paquete de incentivos para intentar movilizar miles de viviendas vacías en España y destinarlas al mercado del alquiler asequible y social. La medida, incluida en el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, contempla ayudas de hasta 600 euros mensuales para aquellos propietarios que cedan sus inmuebles a programas públicos de arrendamiento durante un periodo mínimo de siete años.

La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario español, marcado por una fuerte subida de los precios del alquiler y una reducción significativa de la oferta disponible en numerosas ciudades. En los últimos años, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado por miedo a impagos, ocupaciones o conflictos legales relacionados con los arrendamientos.

Con este nuevo programa, el Ejecutivo pretende incentivar la incorporación de viviendas desocupadas al parque residencial asequible mediante compensaciones económicas directas y fórmulas de gestión compartida entre administraciones públicas y propietarios.

Cómo funciona la ayuda de hasta 600 euros al mes

El sistema diseñado por el Gobierno establece que los propietarios particulares o entidades que cedan una vivienda vacía a programas públicos de alquiler podrán recibir una ayuda periódica mensual de hasta 600 euros.

Esta cantidad será compatible con la renta que pague el inquilino, aunque el alquiler del inmueble no podrá superar, en principio, los 600 euros mensuales, salvo que las convocatorias autonómicas establezcan condiciones diferentes dentro de los márgenes permitidos.

En la práctica, esto significa que un propietario podría ingresar:

Hasta 600 euros mensuales procedentes de la ayuda pública .

. Hasta 600 euros adicionales derivados del alquiler de la vivienda.

De esta manera, algunos propietarios podrían llegar a percibir hasta 1.200 euros mensuales combinando ambas vías, dependiendo de cómo se configure el acuerdo de cesión y quién gestione directamente el arrendamiento.

Uno de los requisitos fundamentales del programa será mantener la vivienda adscrita al sistema de alquiler asequible durante al menos siete años.

Esto garantiza estabilidad para los programas públicos de vivienda y permite a las administraciones ofrecer soluciones residenciales de larga duración a personas con dificultades de acceso al mercado inmobiliario.

Si un propietario percibiera únicamente la ayuda pública de 600 euros mensuales durante todo el periodo obligatorio, obtendría más de 50.000 euros acumulados en siete años.

La cuantía final y las condiciones concretas dependerán de las convocatorias que publiquen las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, encargadas de tramitar y gestionar estas ayudas.

Quién gestionará el alquiler de la vivienda

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo es que la gestión del alquiler podrá realizarse de distintas formas.

El acuerdo de cesión permitirá establecer si:

La Administración pública se encarga íntegramente de la gestión del inmueble .

. Una entidad social colaboradora administra el alquiler.

El propio propietario mantiene la gestión directa del arrendamiento.

Esto incluye tareas como:

Selección de inquilinos.

Cobro de rentas.

Seguimiento del contrato.

Mediación ante posibles incidencias.

El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad para atraer a propietarios que desconfían de los modelos tradicionales de alquiler o que buscan mayor seguridad jurídica.

A quién irán destinadas estas viviendas

Las viviendas incluidas en estos programas estarán destinadas principalmente a personas inscritas en programas de atención social, familias vulnerables o ciudadanos con dificultades económicas para acceder al mercado libre del alquiler.

El Ejecutivo busca ampliar el parque de vivienda asequible en un contexto de fuerte presión inmobiliaria, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas donde el incremento de precios ha dificultado el acceso a la vivienda habitual.

En muchas capitales españolas, el alquiler alcanza ya máximos históricos debido a la combinación de varios factores:

Escasez de oferta disponible.

Incremento de la demanda.

Auge de los alquileres turísticos .

. Subida de los tipos de interés hipotecarios.

Inseguridad percibida por algunos propietarios.

Las comunidades autónomas tendrán un papel clave

Aunque el marco general lo establece el Gobierno central mediante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, serán las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar las convocatorias concretas y definir buena parte de los requisitos.

Cada territorio podrá establecer:

Límites de renta.

Condiciones de acceso.

Perfil de beneficiarios.

Procedimiento de cesión.

Garantías adicionales para propietarios.

También serán las autonomías las responsables de realizar los pagos periódicos de las ayudas económicas.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recoge las líneas generales de estas medidas orientadas a aumentar el parque de vivienda asequible en España.

El Gobierno busca recuperar viviendas vacías para el mercado

España cuenta con cientos de miles de viviendas vacías repartidas por distintos territorios. Sin embargo, gran parte de esos inmuebles no se destinan al alquiler por diferentes motivos:

Miedo a la morosidad.

Elevados costes de rehabilitación.

Incertidumbre legal.

Falta de incentivos.

Riesgo de conflictos judiciales.

Con este nuevo sistema de ayudas, el Ejecutivo pretende reducir esas reticencias y ofrecer mayores garantías económicas a los propietarios.

Además, el modelo intenta reforzar la colaboración público-privada para incrementar el número de viviendas accesibles sin necesidad de construir nuevas promociones a corto plazo.

Un mercado del alquiler tensionado en gran parte de España

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país. El encarecimiento del alquiler afecta especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y trabajadores con salarios bajos.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o zonas turísticas de Canarias y Baleares, encontrar una vivienda asequible resulta cada vez más complicado.

Los expertos inmobiliarios llevan tiempo reclamando medidas que aumenten la oferta disponible y aporten mayor seguridad tanto a propietarios como a inquilinos.

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Con este nuevo programa de incentivos, el Gobierno confía en recuperar parte de las viviendas vacías y aliviar la presión sobre el mercado residencial.