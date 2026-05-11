Simón y De los Mozos sitúan a sus hombres de confianza en Indra tras la salida de Escribano

Indra ha acometido una reorganización en áreas sensibles de la compañía con la incorporación de Ciril Rozman, exdirectivo de Agbar y CriteriaCaixa, como director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia, y con el regreso de Jesús Presa al frente de la comunicación corporativa del grupo. Los movimientos refuerzan el peso de los perfiles próximos al presidente de Indra, Ángel Simón, y al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tras la abrupta salida de la presidencia de la cotizada de Ángel Escribano en plena Semana Santa. Rozman reportará directamente a Simón, con quien ya trabajó anteriormente tanto en Agbar como en CriteriaCaixa.

Según ha informado Indra en un comunicado, Rozman asumirá responsabilidades vinculadas a los asuntos corporativos, la gobernanza y la interlocución institucional. La compañía destaca que el directivo cuenta con más de 30 años de experiencia en grupos industriales y financieros de gran complejidad y proyección internacional, con una trayectoria centrada en estrategia corporativa, gobierno corporativo y gestión de grupos de interés.

Durante su carrera, Rozman ha liderado funciones en comunicación corporativa, asuntos públicos y sostenibilidad, además de actuar como enlace entre la presidencia y los principales grupos de interés en entornos de alta exigencia institucional.

Antes de su llegada a Indra, desempeñó el cargo de director general de operaciones en CriteriaCaixa. Previamente desarrolló una larga etapa profesional en Agbar, donde ocupó puestos de máxima responsabilidad, entre ellos el de director general de Estrategia para Iberia y Latinoamérica, así como cargos de consejero delegado en distintas geografías.

En el marco de esta nueva organización, la directora de relaciones institucionales, Cristina Poole, pasará a tener una doble dependencia jerárquica. Reportará tanto al nuevo director de la oficina de presidencia como al director de la oficina del consejero delegado, Juan Ramón Hernández.

Jesús Presa vuelve a asumir la comunicación

La reorganización también afecta al área de comunicación. Jesús Presa, hasta ahora director general de marketing, gestión de marca y comunicación interna de Indra, asumirá desde este lunes la responsabilidad global de la comunicación del grupo, integrando estas funciones bajo su ámbito como miembro del comité de dirección.

Presa procede del sector de la automoción, concretamente de Renault España, donde fue director de comunicación. Su trayectoria coincide con la de José Vicente de los Mozos, actual consejero delegado de Indra, que fue presidente de la filial española del fabricante automovilístico.

Con este cambio, Rafael Moreno, hasta ahora director de comunicación, pasará a depender de Presa y continuará en la compañía como director de comunicación de negocios.

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Se espera que estos movimientos vayan acompañados de salidas de profesionales que llegaron durante la presidencia de Escribano como el director de tecnología Manuel Escalante, considerado la mano derecha del empresario madrileño en Indra; además de Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space; Ángel de Álvaro, responsable jurídico de Indra; o el asesor político externo, Aleix Sanmartín.