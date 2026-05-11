Una trabajadora sale a su hora del trabajo y puede acabar despedida por incumplimiento de la jornada laboral: "Hay diferencia entre negarse a hacer horas extra gratis e incumplir el horario efectivo"

Muchos trabajadores están pendientes del reloj y, en cuanto llega la hora de finalizar la jornada laboral, salen por la puerta. Aunque pueda parecer algo normal, este gesto puede generar dudas en algunas empresas y, en algunos casos, incluso acabar en un incumplimiento horario si no se ha respetado el tiempo efectivo de trabajo pactado. En los supuestos más graves, esta conducta podría acarrear sanciones e incluso un despido disciplinario. Así lo ha explicado el abogado laboralista Nacho de la Calzada, de Un Tío Legal, con el objetivo de aclarar una duda que afecta a miles de empleados.

La cuestión parte del caso compartido por una trabajadora que reconocía sentirse incómoda por ser siempre la primera en marcharse al terminar su jornada. Según relataba, cuando llegaba su hora de salida, recogía sus cosas y se iba, aunque sus compañeros siguieran delante del ordenador. Su justificación era clara, si ya había terminado sus tareas y cumplido su horario, podía marcharse sin problema porque "no le pagan esas horas extra". Sin embargo, dudaba si estaba actuando mal frente a la empresa y el resto de la plantilla.

Muchas personas abandonan la oficina justo al llegar el horario de fin / ELISENDA PONS / EPC

Según el experto, existe una diferencia entre negarse a hacer horas extra gratis e incumplir el horario efectivo de trabajo.

La diferencia entre fichar y estar trabajando

Según explica Nacho de la Calzada, uno de los errores más habituales es pensar que basta con fichar a una determinada hora para cumplir con la jornada. En realidad, recuerda que el trabajador debe estar ya en su puesto y preparado para trabajar a la hora exacta de inicio.

Eso significa que tareas previas como dejar el abrigo, cambiarse en el vestuario, encender el ordenador o preparar herramientas forman parte del tiempo que debe hacerse antes del comienzo oficial de la jornada laboral.

"Si entras a las ocho, tienes que estar en tu puesto a las ocho, no entrando por la puerta a las ocho", señala el abogado. Lo mismo ocurre al finalizar el día, si la jornada termina a las tres, lo correcto sería apagar el ordenador a esa hora y comenzar después el proceso de recogida y salida.

El problema aparece cuando algunos empleados empiezan a prepararse para irse varios minutos antes con el objetivo de estar ya fuera o fichando exactamente a la hora de salida. Esa práctica puede interpretarse como un abandono anticipado del puesto.

El Estatuto de los Trabajadores regula esta situación

El control horario está regulado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Estatuto de los Trabajadores, que obliga a las empresas a registrar diariamente el tiempo efectivo de trabajo de cada empleado.

La norma no solo afecta a las horas extra, sino también al cumplimiento íntegro de la jornada pactada en contrato o convenio colectivo. Por ese motivo, abandonar antes el puesto de trabajo de forma reiterada podría derivar en advertencias internas o incluso sanciones disciplinarias en muchos casos.

Los expertos recuerdan que muchas empresas diferencian entre el momento de fichaje y el tiempo real de prestación de servicios. Además, algunos convenios regulan cuánto tiempo debe destinarse a cambios de ropa, apertura de sistemas informáticos o recogida del material.