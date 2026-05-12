El alquiler permanente resiste en Las Palmas de Gran Canaria mientras cae en España

El mercado del alquiler permanente en España vuelve a mostrar señales de tensión. Según los datos de idealista/data correspondientes al primer trimestre de 2026, la oferta de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración cayó un 3% interanual en el conjunto del país, mientras que el alquiler de temporada creció un 22% y ya representa el 27% de toda la oferta residencial en arrendamiento, según ha indicado Idealista.

En ese contexto nacional, Las Palmas de Gran Canaria destaca por un comportamiento distinto. La capital grancanaria registró un aumento del 7% en la oferta de alquiler permanente, una evolución positiva frente a la caída generalizada observada en muchas capitales españolas y, especialmente, en las ciudades declaradas como zonas tensionadas.

El dato canario es relevante porque llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del Archipiélago. La presión de la demanda, el peso del turismo, el encarecimiento de los precios y la escasez de vivienda disponible han situado el alquiler en el centro del debate público.

Sin embargo, el aumento del alquiler permanente en Las Palmas de Gran Canaria no elimina las señales de alerta. En la misma ciudad, la oferta de alquiler de temporada creció un 72% interanual, muy por encima de la media nacional. Además, este tipo de arrendamiento ya supone el 22% del total de anuncios de alquiler en la capital grancanaria.

El alquiler de temporada crece con fuerza en la capital grancanaria

El avance del alquiler temporal es uno de los grandes fenómenos del mercado inmobiliario actual. No se trata de vivienda turística en sentido estricto, sino de contratos pensados para estancias limitadas, por motivos laborales, académicos, personales o de movilidad.

En Las Palmas de Gran Canaria, este segmento ha ganado terreno con rapidez. El incremento del 72% en un año sitúa a la capital canaria entre las ciudades donde el alquiler de temporada crece con más intensidad.

Este cambio tiene varias lecturas. Por un lado, puede responder a una mayor demanda de perfiles que buscan vivienda por periodos concretos: trabajadores desplazados, estudiantes, profesionales digitales o personas que pasan temporadas en Canarias. Por otro, también puede reflejar una estrategia de parte de los propietarios, que encuentran en el alquiler temporal una modalidad más flexible que el arrendamiento habitual.

La consecuencia es clara: aunque la oferta permanente mejora en Las Palmas de Gran Canaria, el mercado se está transformando. El alquiler de larga duración crece, pero el temporal lo hace a un ritmo mucho mayor.

España pierde alquiler permanente mientras gana alquiler temporal

La fotografía nacional es menos favorable. En España, la oferta de alquiler permanente cayó un 3% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, la oferta de temporada subió un 22%.

Esto significa que cada vez hay más viviendas anunciadas para estancias temporales y menos disponibles para quienes buscan un hogar estable. El fenómeno preocupa especialmente en las ciudades donde la demanda residencial es elevada y donde el acceso al alquiler ya era complicado.

La tendencia se aprecia con fuerza en varias capitales. Pamplona registró una caída del 39% en la oferta de alquiler permanente; A Coruña, del 33%; San Sebastián, del 28%; Bilbao, del 21%; Tarragona, del 15%; Lleida, del 12%; Barcelona, del 9%; y Vitoria, del 4%. La única excepción entre los mercados tensionados analizados fue Girona, donde la oferta permanente creció un 9%.

Frente a ese escenario, el comportamiento de Las Palmas de Gran Canaria resulta especialmente significativo. No forma parte de las ciudades citadas como tensionadas en este informe, pero sí comparte con otros grandes mercados la presión de la demanda y la dificultad de acceso a la vivienda.

Las zonas tensionadas pierden oferta de larga duración

Los datos apuntan a una caída generalizada del stock de alquiler permanente en las capitales declaradas como zonas tensionadas y sometidas a controles de precios. La reducción es especialmente intensa en Pamplona, A Coruña, San Sebastián y Bilbao.

La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda regula la figura de las zonas de mercado residencial tensionado y establece medidas específicas para estos ámbitos, entre ellas limitaciones de renta en determinados supuestos. El texto puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dispone además de una herramienta oficial para consultar las zonas de mercado residencial tensionado y el sistema estatal de referencia de precios de alquiler.

La evolución del mercado muestra, no obstante, que la regulación no ha logrado por sí sola aumentar la oferta de vivienda permanente en las ciudades analizadas. En algunos casos, el stock disponible se ha reducido de manera notable mientras crece el peso del alquiler temporal.

Barcelona sigue liderando el peso del alquiler de temporada

Barcelona continúa siendo la capital con mayor presencia del alquiler de temporada. Según los datos analizados, esta modalidad representa el 55% de la oferta de alquiler en la ciudad, aunque ha bajado desde el 64% registrado en el trimestre anterior.

Le siguen San Sebastián, con un 49%; Bilbao y Cádiz, con un 44%; Girona, con un 41%; y Pamplona, también con un 41%.

Entre los grandes mercados no declarados tensionados, Valencia alcanza un 31% de oferta temporal; Málaga, Madrid y Sevilla se sitúan en el 28%; Palma llega al 25%; Alicante, al 22%; y Las Palmas de Gran Canaria también aparece con un 22%.

El dato canario, por tanto, coloca a la capital grancanaria en una posición intermedia: lejos de los porcentajes extremos de Barcelona o San Sebastián, pero ya con una presencia relevante del alquiler temporal.

El caso canario: más oferta estable, pero también más presión

La subida del 7% en la oferta de alquiler permanente en Las Palmas de Gran Canaria puede interpretarse como una noticia positiva para quienes buscan vivienda habitual. En un mercado donde muchas capitales pierden oferta, la capital grancanaria consigue aumentar el número de anuncios de larga duración.

Pero el crecimiento del alquiler temporal obliga a matizar el diagnóstico. Si esta modalidad sigue ganando peso, puede reducir la disponibilidad real de vivienda estable en determinadas zonas de la ciudad, especialmente en barrios con alta demanda residencial, turística o profesional.

En Canarias, esta cuestión tiene una sensibilidad especial. El acceso a la vivienda afecta tanto a familias residentes como a jóvenes, trabajadores esenciales y personas que necesitan alquilar cerca de su lugar de empleo. La insularidad, la limitación del suelo y la presión demográfica hacen que cualquier cambio en la oferta tenga un impacto directo en el mercado.

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El Instituto Canario de la Vivienda centraliza información sobre políticas públicas, ayudas al alquiler y programas de acceso a vivienda en el Archipiélago.