Transporte público
El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías
En lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5% de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5%
EFE
Madrid
El uso de la alta velocidad ferroviaria en España entre enero y marzo bajó un 21,3 % respecto a un año antes, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes en la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías.
Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en conjunto, los viajes en tren de larga distancia se redujeron un 19,6 % interanual hasta marzo.
Por lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5 % de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5 %.
- Aaron confiesa el parricidio: descuartizó a su madre en Fuerteventura y tiró el cuerpo en bolsas a la basura
- Ocho detenidos por transportar 3.000 kilogramos de hachís en una narcolancha en Gran Canaria
- Matricidio en Corralejo, Fuerteventura
- La UE lo confirma: los nuevos edificios públicos construidos en España a partir de 2028 serán de cero emisiones
- Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB
- La historia de tres perros atados a un poste y abandonados en Guanarteme, uno con cojera: 'Que el dueño pague por ese abandono
- Los aficionados de la UD Las Palmas desplazados a Andorran estallan: «Que el club nos devuelva el dinero»
- La Aemet avisa de un giro del tiempo en Gran Canaria este lunes: llegan más nubes y posibles lluvias