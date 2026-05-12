Uno de cada cinco demandantes de empleo en Canarias ya tiene trabajo

Un empleo no es suficiente para uno de cada cinco trabajadores. Hay que remontarse casi dos décadas para encontrar en Canarias una tasa de paro inferior a la registrada al inicio de este año. El dato positivo -las Islas lideraron la reducción del desempleo en España en el primer trimestre del año- rompe con la tendencia histórica del Archipiélago, que suele figurar entre las comunidades con mayores niveles de paro del país. Sin embargo, conviene poner el foco en la calidad y las condiciones del empleo. Según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 37.363 personas ocupadas residentes en las Islas constan también como demandantes de un puesto de trabajo. Esta cifra representa el 17,3% del total de demandantes inscritos en el SEPE en Canarias, que asciende a 215.575 personas. Es decir, alrededor de uno de cada cinco ya cuenta con un empleo pero busca otro contrato que le ofrezca más estabilidad, un mejor salario, mayores posibilidades de conciliación familiar o unas condiciones más acordes con la realidad económica de su hogar.

Los motivos que explican esta búsqueda de un segundo empleo, o de un puesto distinto al que ya se ocupa, son diversos. No obstante, la cifra apunta a una tendencia de fondo. Y es que tener trabajo ya no siempre garantiza estabilidad económica ni condiciones suficientes para sostener un proyecto de vida. En este sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2026 aporta varios elementos relevantes.

Según los microdatos del estudio del INE, alrededor de 43.975 personas en Canarias declararon tener dos o más empleos durante los primeros meses del año. Esta cifra equivale al 7,2% del total nacional de trabajadores en esa misma situación, que asciende a 611.600 personas. El dato resulta especialmente significativo porque marca un récord para un primer trimestre desde que existen registros comparables, en 2002. Además, supone un incremento interanual del 13,7%, lo que evidencia que el pluriempleo gana peso en el mercado laboral pese a la mejora cuantitativa de las cifras de paro y ocupación.

El tirón del turismo

Este pluriempleo se apoya, como es habitual, en sectores como la hostelería, la restauración y el turismo en general, que son especialmente dependientes de los cambios estacionales y extensivos en mano de obra. En esta línea, el avance del empleo que se observó en la inauguración del año en Canarias permitió llegar a 1.060.600 personas trabajando, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Eso sí, el crecimiento se concentra de forma casi exclusiva en el sector servicios, que suma 20.700 ocupados, con especial intensidad en las ramas de comercio, transportes y hostelería, que aportan 18.400 empleos tras haber sufrido un retroceso en el trimestre anterior.

El encarecimiento de la vida y los contratos parciales y temporales impulsan el pluriempleo en las Islas

Los buenos datos del mercado laboral canario se engranan con el pico de actividad turística que registran las Islas durante los meses de temporada alta de invierno. Aun así, la mejora de la ocupación vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿qué tipo de empleo se está generando con el principal motor económico del Archipiélago?

La temporalidad, la baja calidad de algunos contratos, la estacionalidad, la limitada productividad y la escasa presencia de sectores alternativos continúan siendo elementos que condicionan la estabilidad laboral en Canarias. Así lo advierten entidades empresariales como la CEOE-Tenerife. En esta línea, el presidente de la organización, Pedro Alfonso, ya ha señalado que estas circunstancias constituyen «debilidades de fondo que condicionan la estabilidad del empleo en el territorio».

En el caso de la contratación indefinida, la evolución ha perdido impulso tras el efecto inicial de la última reforma laboral de 2022. Ese primer año, el 17,5% de los contratos temporales firmados en Canarias pasaron a convertirse en indefinidos. Sin embargo, en el recién finalizado 2025, esa proporción se redujo notablemente, hasta el 4,5%. El pluriempleo, por otro lado, se concentra especialmente en sectores donde los contratos a tiempo parcial son más frecuentes. Además, se enmarcan en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias a causa del encarecimiento de la cesta básica de la compra y de otros bienes como la vivienda.

La combinación de salarios insuficientes, jornadas parciales y aumento del coste de vida explica que, en muchos casos, un único empleo no baste para sostener la economía doméstica. Por lo que cerca de 44.000 personas en Canarias recurren a más de un trabajo.