Prestación farmacéutica ambulatoria
La Seguridad Social exime del copago farmacéutico a dos millones de pensionistas
El Gobierno aprueba un real decreto que exime del pago de la prestación farmacéutica ambulatoria a aquellos jubilados que cobren complementos a mínimos
La Seguridad Social exime totalmente del copago farmacéutico a unos dos millones de jubilados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un real decreto que establece las bases de la prestación farmacéutica ambulatoria y libra del abono a todo aquel pensionista que esté cobrando el complemento a mínimos, lo que equivale a unos 2,1 millones de personas, según los últimos datos oficiales. El Ejecutivo mejora así su protección al colectivo de jubilados, ya que hasta ahora solo estaban exentos del 100% del copago aquellas personas que ingresaran una prestación pública de menos de 5.635 euros anuales. Ese umbral se mantiene y se eleva hasta los 11.000 euros si la persona no está obligada a presentar la declaración de la renta.
El Gobierno ha justificado la exención del pago de medicamentos con receta a parte de los jubilados debido al "actual contexto internacional", que está originando un "incremento significativo de los costes energéticos y de la inflación, con un impacto directo sobre la economía de los hogares".
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