El mercado de la vivienda en Canarias en 2026: precios disparados, presión del alquiler y auge de la inversión extranjera

El mercado inmobiliario en Canarias continúa viviendo uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años. La combinación de una demanda elevada, una oferta insuficiente y el interés creciente de compradores internacionales mantiene los precios de la vivienda al alza tanto en compraventa como en alquiler.

Los últimos datos del sector reflejan que el archipiélago sigue posicionándose entre las comunidades autónomas más dinámicas del país, aunque también entre las más complicadas para acceder a una vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

Según el último índice inmobiliario elaborado por Fotocasa, el precio medio de la vivienda en venta en Canarias alcanzó en abril de 2026 los 3.441 euros por metro cuadrado, lo que representa una subida interanual del 18,6%. En el mercado del alquiler, el precio medio se sitúa en 15,58 euros por metro cuadrado, un 4,3% más que hace un año.

Estas cifras colocan al archipiélago por encima de la media nacional y consolidan a las islas como uno de los territorios con mayor presión inmobiliaria del país.

Canarias, uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de España

La vivienda en Canarias lleva años experimentando una tendencia alcista, pero durante 2025 y el inicio de 2026 el incremento se ha acelerado. El aumento de la demanda, unido a la escasez de suelo disponible y la limitada construcción de nueva vivienda, ha provocado un importante desequilibrio entre oferta y demanda.

En términos de compraventa, adquirir una vivienda media en Canarias cuesta actualmente alrededor de 275.257 euros, mientras que alquilar un inmueble tipo supera ya los 1.270 euros mensuales.

Aunque el archipiélago aún se mantiene por debajo de comunidades como Comunidad de Madrid en precios absolutos, la velocidad de crecimiento preocupa tanto a expertos inmobiliarios como a administraciones públicas.

El encarecimiento afecta especialmente a las zonas urbanas y turísticas, donde la presión del alquiler vacacional y la inversión extranjera siguen reduciendo la oferta residencial disponible para residentes.

Santa Cruz de Tenerife lidera el precio de la vivienda en Canarias

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se mantiene como el territorio más caro del archipiélago para comprar vivienda.

Los datos del mercado sitúan el precio medio en 3.774 euros por metro cuadrado, lo que implica que una vivienda estándar de unos 80 metros cuadrados alcanza un valor cercano a los 301.886 euros.

El alquiler tampoco da tregua. El precio medio se sitúa en 15,89 euros por metro cuadrado, por lo que arrendar una vivienda tipo supera los 1.270 euros al mes.

La situación es especialmente intensa en municipios turísticos y metropolitanos, donde la disponibilidad de vivienda permanente continúa reduciéndose debido a la elevada demanda nacional e internacional.

Además, las previsiones para el segundo trimestre de 2026 apuntan a nuevas subidas. Las herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial estiman un incremento trimestral cercano al 0,7% en los precios de venta en la provincia tinerfeña.

Las Palmas mantiene uno de los alquileres más caros del archipiélago

En la provincia de Las Palmas, el precio de compra continúa por debajo de Tenerife, aunque el mercado del alquiler sigue mostrando una enorme presión.

Actualmente, el precio medio de compraventa ronda los 2.898 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste medio de una vivienda estándar en torno a los 231.825 euros.

Sin embargo, alquilar una vivienda resulta prácticamente igual de caro que en Tenerife. El precio del metro cuadrado se sitúa en 15,88 euros, manteniendo la renta mensual media cerca de los 1.270 euros.

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Las previsiones del sector indican que los alquileres continuarán subiendo en los próximos meses, impulsados por la falta de oferta y el aumento de la demanda residencial en áreas urbanas y costeras.