Talgo eleva su facturación un 11,5% en el primer trimestre pero reduce su ebitda un 28%

Talgo cerró el primer trimestre de 2026 con unos ingresos de 172 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,5% respecto a los 154,3 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, apoyado en la elevada actividad industrial y en el avance de los proyectos de fabricación en curso, especialmente los vinculados a los pedidos para DB en Alemania y DSB en Dinamarca. La compañía no facilita el beneficio o las pérdidas en este período y alega a EL PERIÓDICO que "la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no obliga a ofrecer este dato en la presentación de las cuentas trimestrales, solo en la semestrales".

El fabricante ferroviario, sin embargo, redujo su beneficio operativo (ebitda) un 28% hasta los 9,8 millones de euros, frente a los 13,6 millones del primer trimestre de 2025. Este impacto se debe a la realización de proyectos de fabricación con menor margen y la menor actividad de mantenimiento en España por el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Sin el impacto de extraordinarios, la compañía asegura que el ebitda habría alcanzado los 12,3 millones, con un margen del 7,1%. Talgo prevé que la rentabilidad mejore de forma progresiva durante el ejercicio a medida que avance la entrega de proyectos menos rentables y entren en cartera nuevos contratos.

La compañía destaca que la actividad comercial del arranque del año ha llevado su cartera de pedidos a máximos históricos, hasta los 5.668 millones de euros al cierre de marzo. El principal hito fue la adjudicación en Arabia Saudí de un contrato para fabricar 20 trenes de muy alta velocidad y prestar servicios de mantenimiento, por un importe conjunto de alrededor de 1.300 millones de euros. A ello se suma el contrato con la empresa ferroviaria de Uzbekistán, UTY, para el mantenimiento de seis trenes Talgo durante diez años, valorado en cerca de 80 millones.

Mantiene previsiones

Tras el cierre del trimestre, Talgo incorporó además un nuevo contrato en Suecia con Trafikverket, por aproximadamente 756 millones de euros, para suministrar trenes diurnos y nocturnos de la plataforma Intercity y prestar su mantenimiento durante diez años. Con esta adjudicación, la cartera proforma se elevaría hasta 6.424 millones de euros.

La compañía también señala que participa en oportunidades comerciales por unos 14.000 millones de euros para los dos próximos años, de las que más del 80% se localizan en Europa. En el plano industrial, Talgo subraya la entrega de nuevas composiciones a DB y DSB conforme al calendario previsto y la continuación de la fabricación de las primeras unidades del proyecto de Flix en Alemania.

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De cara al conjunto de 2026, Talgo mantiene sus previsiones: ingresos de entre 700 y 800 millones de euros, un margen EBITDA —sin extraordinarios— de entre el 7,5% y el 8,5%, adjudicaciones por entre 1.500 y 2.000 millones y una ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA inferior a 5,5 veces.