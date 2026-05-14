Ni la guerra ni la Fed frenan al bitcoin: el mercado cripto supera los 2,6 billones de dólares y firma su mejor mes en un año

El mercado de las criptomonedas ha vuelto a colocarse en el centro del tablero financiero global. Mientras la guerra en Oriente Próximo sigue presionando al petróleo y la Reserva Federal de Estados Unidos afronta una nueva etapa de incertidumbre tras el ascenso de Kevin Warsh en sustitución de Jerome Powell, el bitcoin ha firmado su mejor mes en un año y el ecosistema cripto ya supera los 2,6 billones de dólares de capitalización.

Ese es el principal mensaje que deja el último informe mensual de Binance Research, que dibuja un mercado cada vez más resistente al ruido macroeconómico y geopolítico. Según el análisis de la firma, el sector creció más de un 8% en abril, impulsado por la recuperación del apetito inversor y por la entrada continuada de capital institucional.

El dato más llamativo fue el comportamiento de bitcoin, que avanzó un 12,1% durante abril, su mejor desempeño mensual desde hace un año, superando incluso al S&P 500 estadounidense. La criptomoneda llegó a acercarse a la zona de los 80.000 dólares en un contexto especialmente complejo: petróleo Brent por encima de los 110 dólares, inflación persistente por encima del 3% y tensión creciente sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

En ese escenario, el mercado empieza a asumir que el conflicto geopolítico ya no es un shock temporal, sino parte del nuevo entorno económico. “Los mercados no están ignorando la guerra; han aprendido a vivir con ella”, resume Binance Research en su informe.

La figura de Kevin Warsh, cada vez más vinculada al futuro de la Reserva Federal (Fed) y a una posible transformación de la comunicación del banco central estadounidense, también aparece en el radar de los inversores. El mercado interpreta que una Fed menos predecible podría reforzar el atractivo de activos alternativos como bitcoin, cuya narrativa se apoya precisamente en su independencia frente a las divisas soberanas y las decisiones de los bancos centrales.

Regreso del inversor mayorista

Detrás de la subida no solo aparece el inversor minorista. Los flujos hacia los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado rozaron los 1.970 millones de dólares en abril, casi el doble que el mes anterior, según Binance Research. La entrada de capital institucional se ha convertido en uno de los grandes motores del mercado en 2026.

Thomas Perfumo, economista jefe de Kraken, aseguró esta semana que los ETF comenzaron mayo con más de 1.300 millones de dólares en entradas netas durante la primera semana completa del mes, consolidando “un ritmo acelerado” que ha ayudado a bitcoin a marcar nuevos máximos anuales.

El experto también destacó el papel de Strategy –la compañía de Michael Saylor– como uno de los actores más influyentes del mercado. La empresa sorprendió recientemente al explicar con más detalle cómo podría utilizar parte de sus reservas de bitcoin para cubrir futuras obligaciones financieras, un movimiento interpretado como una señal de madurez en la gestión corporativa de activos digitales.

Mientras tanto, las altcoins (criptomonedas alternativas al bitcoin) también han recuperado protagonismo. Simon Peters, analista de eToro, señaló que varias criptomonedas alternativas superaron el rendimiento de bitcoin durante los últimos días, reflejando una cierta rotación del mercado hacia activos con mayor riesgo.

Entre ellas destacó TON, la blockchain vinculada a Telegram, que llegó a dispararse más de un 60% tras el anuncio de una nueva hoja de ruta liderada directamente por Pavel Durov.

El informe de Binance también refleja otra tendencia cada vez más visible: la expansión de productos financieros construidos sobre blockchain (la tecnología de las criptomonedas) dirigidos a inversores institucionales.

Más interés institucional (y más riesgos)

Uno de los fenómenos más llamativos de abril fue el auge de los llamados “pre-IPO perpetuals”, productos que permiten obtener exposición sintética a compañías privadas como SpaceX, OpenAI o Anthropic desde plataformas cripto. Aunque todavía manejan volúmenes reducidos frente a Wall Street, el mercado interpreta estos instrumentos como un paso más hacia la integración entre finanzas tradicionales y activos digitales.

Al mismo tiempo, el ecosistema DeFi (finanzas descentralizadas) volvió a recordar su lado más vulnerable. Las pérdidas por hackeos superaron los 635 millones de dólares en abril, casi cuatro veces más que todo lo registrado durante el primer trimestre del año. Binance Research advierte de que el crecimiento del capital on-chain obligará al sector a mejorar sus sistemas de seguridad, seguros y mecanismos de protección frente a ataques.

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Pese a ello, el sentimiento general del mercado sigue siendo claramente alcista. La combinación de flujos institucionales, nuevos productos financieros y una mayor normalización del riesgo geopolítico ha devuelto al bitcoin al centro de la conversación financiera global. Y esta vez, el mercado parece dispuesto a convivir tanto con la guerra como con la incertidumbre de la Fed.