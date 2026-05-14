Canarias paga en alimentos, transporte y ropa los estragos de la guerra en Irán

Los isleños sufren en abril el segundo mes de inestabilidad en el comercio global. Los precios subieron un 0,7% respecto a marzo, el mayor repunte mensual del país –junto con Navarra–, y mantienen la inflación en el Archipiélago en un 3%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La guerra en Irán ha tensionado la economía mundial por su impacto en el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de cerca de una quinta parte del petróleo del planeta. Ese encarecimiento energético se filtra a la cadena productiva y amenaza con llegar a los bolsillos de los canarios de manera más crítica que, incluso, durante el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. En las Islas la distancia con la Península supone un agravante extra por los costes logísticos que implican trasladar los productos al Archipiélago, lo que explica que la inflación impacte con más fuerza que en buena parte del territorio nacional.

Aunque el mayor golpe a la economía se prevé para los meses de verano, la subida de precios ya se deja sentir en productos básicos de la cesta de la compra. La carne de vacuno se dispara un 12,3%, seguida de la carne de ave, con un alza del 8,5%, y la de ovino, que sube un 7,3%. El pescado, tanto fresco como congelado, también se encarece un 7,6%. La presión alcanza además a los huevos, con un incremento del 7,8%, y a las legumbres y hortalizas frescas, que repuntan un 9,6%.

Transporte, ropa y calzado

En este contexto, uno de los principales focos de preocupación está en el transporte por el riesgo de que su encarecimiento se traslade en los próximos meses sobre el resto de la cesta de la compra. La subida del precio del crudo lo ha convertido en abril en el segundo grupo con mayor aumento de precios respecto al mismo mes del año anterior. Aunque se moderó ligeramente frente al mes anterior, cuando avanzó un 4,3%, el transporte registró un alza del 3,9%, muy por encima del dato nacional, situado en el 0,9%.

Pues bien, la condición ultraperiférica de Canarias ha sido siempre un factor determinante para su economía. Cerca del 92% de los productos que se consumen en las Islas procede de la importación por vía marítima, lo que implica mayores costes logísticos y de transporte. A diferencia de otros territorios peninsulares, buena parte de las mercancías debe llegar por mar o por aire, con el sobrecoste que ello supone para empresas y consumidores.

Para quienes tenían pensado preparar sus conjuntos de verano, renovar el armario o, simplemente, comprar una prenda nueva, abril dejó una mala noticia: la ropa y el calzado registraron la mayor subida interanual de precios en Canarias. Aunque el gasto en moda no forma parte de la cesta básica, sí supone un desembolso habitual para muchos hogares. Eso sí, cuando se mira a los gastos mensuales lo esencial se encuentra en la alimentación y el transporte privado. De hecho, Canarias se situa como la penúltima comunidad autónoma –justo por delante de Baleares– entre los territorios que menos gasto anual dedican al textil. En total el desembolso por habitante fue de 241,59 euros, según el infome El Comercio Textil en Cifras.