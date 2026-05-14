Enrique Riquelme, el empresario de renovables vinculado a México que aspira a la presidencia del Real Madrid

El nombre del empresario alicantino Enrique Riquelme ha vuelto a saltar a los medios esta semana después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aludiese a su figura de forma indirecta en la rocambolesca rueda de prensa que ofreció el pasado martes en la que convocó elecciones.

“Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor y todos los que quieran”, afirmó el presidente del Real Madrid supuestamente sobre Riquelme, que reside desde hace años en México, desde donde dirige las operaciones de su compañía de renovables, Cox Energy.

Parece que Riquelme ha respondido con celeridad al desafío de Florentino, pues tal y como ha informado Fermín de la Calle en EL PERIÓDICO, ya prepara su candidatura para el Real Madrid y está negociando con grandes bancos internacionales, entre los que destacan Citi y Goldman Sachs, los 187 millones de los avales que necesita para presentarse a las elecciones del club, lo que supone un 15% del presupuesto del club.

Cuatro generaciones de empresarios

Las cartas de Enrique Riquelme Vives (Cox, Alicante, 1989) probablemente estaban marcadas desde mucho antes de que naciera. De padre, madre, abuelos y bisabuelo empresarios y emprendedores, representa la cuarta generación de una saga con experiencia en el sector inmobiliario, el de la construcción y el agroalimentario en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Por eso, no es extraño que, desde bien joven, pidiera poder trabajar en los negocios familiares. Su paso por la gasolinera echando combustible y limpiando cristales, por el almacén de frutas o por la fábrica de hormigón cuando aún era adolescente no solo no le hizo desistir, le reafirmó en lo que quería hacer. Hasta el punto de que, con solo 20 años, hizo la maleta con destino a Brasil, aunque al final acabó en Panamá, incluso a costa de hipotecar el apartamento que tenía en Torrevieja.

Fue así como empezó a poner los cimientos de su propia trayectoria empresarial. Primero, con Grupo El Sol, que se acabó convirtiendo en el mayor proveedor de arena para la UTE encargada de llevar a cabo las obras de expansión del Canal de Panamá. Más tarde, con la creación de Cox Energy en 2014, después de que dos años antes liderara la fase de licitación y desarrollo del mayor proyecto fotovoltaico puesto en marcha hasta ese momento en América Latina: una planta en Guatemala con capacidad de 55,6 MW. A partir de ahí, Chile, México, Colombia, Centroamérica, el Caribe, España y Portugal; la salida a la Bolsa Institucional de Valores de México en 2020, y el BME Growth español en julio de 2023, solo tres meses después de que el juez confirmara la adjudicación de Abengoa a Cox.

Nueva era en Abengoa

Sobre esta adjudicación, Riquelme reflexionó en una entrevista de 2024 en LA INFORMACIÓN, diario de Prensa Ibérica. "Basta recordar un poco la foto del pasado (de Abengoa). Era una compañía, unos activos que estaban en vías de casi liquidación, sin carga de trabajo, sin garantía de salario ni de poder trabajar. No tenía recursos financieros para poder ir a las licitaciones, sin avales, sin circulante, sin muchas cosas. Y un año y medio después, tienes una compañía sin prácticamente nada de deuda y con recursos. Una compañía que no solamente no ha desinvertido en ningún activo ni ha despedido a nadie, sino, al contrario, se ha contratado y se han comprado más activos".

"Yo creo que la gente está con la camiseta puesta, está hipermotivada. Y ahora toca demostrar. En contratación hemos superado las cifras que dijimos: de no tener nada de cartera, hemos superado la cifra de 2.000 millones de contratación nueva. Y en proyectos que mejoran muchísimo el margen y con menos riesgo. Ahora, agua pasada no mueve molinos. Nos toca seguir trimestre a trimestre cumpliendo objetivos", compartió el empresario.

Un paso de gigante

A finales del mes de abril, Riquelme logró completar una adquisición que llevaba tiempo persiguiendo. Cox adquirió la filial de Iberdrola en México, en una operación valorada en unos 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros). Para la compañía, la compra ha marcado un antes y un después, pues consolida México como un país estratégico al integrar los sectores de agua y energía en un mercado en el que lleva más de diez años operando.

Riquelme indicó al momento de cerrarse la compra, anunciada por primera vez al mercado en julio de 2025, que se trataba de “un paso decisivo” en la evolución del grupo. “Incorporamos una plataforma de gran calidad en un mercado que conocemos bien, y lo hacemos manteniendo el foco en la disciplina, la integración y la creación de valor a largo plazo”, sostuvo.

Potenciar la inversión

El pasado mes de octubre, Cox sorprendió al mercado al anunciar un plan estratégico realmente ambicioso. El grupo prevé realizar inversiones por valor de 5.500 millones de euros entre 2026 y 2028, lo que permitirá que alcance unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de euros. Esta es la hoja de ruta que asume Cox tras la compra de Iberdrola México. En cuanto a la estrategia de expansión, el grupo apunta a seis regiones clave: México, Brasil, Chile, España, Oriente Medio y África.