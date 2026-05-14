Los transportistas y conductores de bus amenazan con una huelga indefinida a partir del 8 de junio

El sector del transporte por carretera se prepara para una huelga en todo el país a partir del 8 de junio. UGT ha anunciado este jueves movilizaciones a partir del mes que viene ante el bloqueo de su petición de anticipar la jubilación para los profesionales del colectivo. Hace un mes, CCOO ya amenazó con protestas y ahora las centrales dan unas semanas de margen al Gobierno para que revise el caso o pasarán a la acción. Los conductores de camiones y otros vehículos de transporte de mercancías por carretera están citados a los paros, así como los conductores de autobuses interurbanos. Los días concretos de afectaciones todavía están por confirmar.

El sector del transporte por carretera y de viajeros lleva tiempo en conflicto. La proporción de conductores que van sumando años aumenta y desde los sindicatos denuncian que el riesgo para su salud (y la del resto de transeuntes) de alargar las carreras profesionales es elevado.

UGT ha comparecido en rueda de prensa para denunciar el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración ante su solicitud de revisión de la normativa para la jubilación anticipada. Según dicta la normativa, para que legalmente un colectivo pueda retirarse antes sin sufrir un perjuicio en su prestación, el Gobierno debe autorizarlo. Para ello, los sindicatos cursaron una petición ante la Seguridad Social, que por norma tiene seis meses para atenderla, cosa que las centrales denuncian que no ha hecho. Es por ello que, como medida de presión, UGT ha anunciado movilizaciones a partir de junio. Fuentes consultadas de la Seguridad Social afirman que "se está en la última fase de elaboración del informe" e insisten en que "el procedimiento se acordó con los interlocutores sociales y hay comunicación con ellos".

Ya hubo huelga en 2024

En octubre de 2024, el sector del transporte ya protagonizó varias jornadas de paros, con cortes viarios en los accesos de ciudades como Barcelona. No obstante, las movilizaciones que lograron repercusión los primeros dias se fueron apagando y desangrando por la división sindical. Ahora, año y medio después, las protestas regresan al calendario sindical una vez no ha habido avances de ningún tipo en materia de jubilación. La normativa prevé la posibilidad de rebajar por debajo de los 66 años y seis meses -la actual edad legal de retiro- y por encima del límite de 52 años la edad de jubilación. Las empresas del ramo deben estar dispuestas a pagar una sobrecotización durante el menor tiempo que estas personas estarán en el mercado laboral contribuyendo y el Gobierno debe aceptarlo.

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Este régimen especial ya opera para profesiones como los bomberos, los toreros, los trapecistas o los pilotos de avión, entre otros. El año pasado se produjo una reforma legislativa para aclarar las vías de procedimiento y, de resolverse, el del transporte sería el primer expediente que aplica la nueva normativa, lo que provoca que todos los sectores potencialmente interesados estén muy pendientes de cómo se acaba gestionando.