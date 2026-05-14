Coste de la vida
El Gobierno decide desactivar el IVA rebajado de luz y gas, pese a la subida del 3,2% en el IPC de abril
El 1 de junio se suprimirán las medidas que se aprobaron para paliar los efectos de la guerra de Irán sobre ambos suministros, pero permanecerán los de los combustibles
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que, tal y como adelantó hace un par de semanas, el IPC del mes de abril se queda en el 3,2%, dos décimas por debajo del de marzo y lejos del 4% que habían pronosticado algunos analistas por el impacto de la guerra de Irán. Vista la evolución, el Ministerio de Economía ya ha anunciado que iniciará la desactivación de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, a partir del 1 de junio. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán, esas sí, hasta el 30 de junio.
La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados- se modera una décima y se sitúa en el 2,8%.
Sistema preparado
La moderación del IPC y el anuncio del Gobierno se explican, principalmente, por la bajada de la factura de la luz, que se ha beneficiado del peso que tienen aquí las energías renovables, según la valoración que ha hecho el Ministerio de Economía. La electricidad y el gas natural mantuvieron tasas interanuales negativas en abril, con un descenso del -4,3% en el caso de la primera y del -9,6%, en el segundo. Eso confirmaría, según el comunicado enviado por el ministerio que dirige Carlos Cuerpo, "la capacidad del sistema energético español de absorber 'shocks' externos por la apuesta en los últimos años por la transición verde", que, a su entender, han actuado como "un escudo frente al impacto de la guerra".
Con todo, admite el Gobierno, los carburantes siguen presionados al alza por el contexto internacional que afecta sobre todo al comercio del petróleo. Según los cálculos del ministerio la inflación de los carburantes sin las medidas del Plan de Respuesta aprobado en marzo, hubiera sido en abril del 28,9%. "Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales", asegura.
Así, como la variación anual de los combustibles para vehículos personales supera el umbral del 15% fijado en el decreto, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecen vigentes hasta el 30 de junio, como estaba previsto.
Conforme al mismo decreto, continúan en vigor el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos-.
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